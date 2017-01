Kalbach/Riedberg: Ruf nach mehr Riedbergern

Von Denis Hubert

Matthias Heiler ist neuer Schöffe am Ortsgericht Kalbach-Riedberg. Die örtliche CDU wünscht sich, dass weitere Riedberger den Weg in politische Ehrenämter finden.

Anders als der Name es verspricht, wird im Ortsgericht kein Recht gesprochen“, sagt Matthias Heiler. Der 45-Jährige ist neuer Schöffe am Ortsgericht Kalbach-Riedberg mit Sitz im Alten Rathaus an der Kalbacher Hauptstraße. Seit kurzem schätzt Heiler Verkaufswerte von Immobilien, beglaubigt Unterschriften und sichert Nachlasse. „Ich finde das eine gute Einrichtung, denn das entlastet die Behörden.“

Jede Gemeinde in Hessen verfügt über mindestens ein Ortsgericht. Landesweit gibt es derzeit etwa 900 solcher Einrichtungen. Für ihre Dienstleistungen erheben die Gerichte Gebühren, abhängig von der jeweiligen Leistung. „Das Ortsgericht ist ein Unikum – das gibt es nur in Hessen“, betont Heiler. „In anderen Bundesländern muss man dafür zum Notar.“

Mindestens fünf Mitglieder hat jedes Ortsgericht: die Vorsteherin oder den Vorsteher und vier Schöffen, also Personen, die gemeinsam mit den Richtern ein Urteil fällen, aber selbst keine Juristen sind. Die Ortsgerichtsmitglieder sind Ehrenbeamte und werden auf Vorschlag für insgesamt zehn Jahre vom Amtsgericht ernannt. Dafür müssen sie einen Eid auf die Verfassung ablegen.

„Das ist eine Funktion von Bürgern für Bürger“, sagt Heiler. Er ist studierter Physiker und als Projektleiter in der Informationstechnik-Branche tätig. Vorgeschlagen für das Amt des Ortsgerichtsschöffen hat ihn der CDU-Stadtbezirksverband Kalbach-Riedberg, in dem Heiler Mitglied ist.

Das Ortsgericht Vorsteherin des Ortsgerichts Kalbach-Riedberg ist Ursula Hartmann. Ihre Stellvertreter sind Wolfgang Diel und Gudrun Sulzer-Gram. Die weitere Schöffin ist Susanne Kassold.

Der Neuschöffe stand auch auf der Kandidatenliste für den Ortsbeirat 12, verpasste den Einzug aber knapp. „Mein Wunsch war es, die Zukunft des Riedbergs mitzugestalten“, sagt Heiler. Seit 2011 wohnt er mit seiner Frau und seiner achtjährigen Tochter im Neubaugebiet im Frankfurter Norden. Die Arbeit als Schöffe „ist mein Beitrag für die Gesellschaft“.

Der CDU-Stadtbezirksverband Kalbach-Riedberg wünscht sich, dass mehr Menschen wie Matthias Heiler den Weg in Ehrenämter finden. Vor allem Riedberger, „damit das Verhältnis in der Bevölkerung auch in den Funktionen des Stadtteils zum Tragen kommt“, wie Stadtbezirksverbandschef Stefan Müller sagt. Das will er auch in seiner eigenen Partei umsetzen. Denn bislang kämen rund zwei Drittel der Mitglieder aus Kalbach, nur ein Drittel vom Riedberg.

Die Riedberger beschränkten sich bislang eher darauf, in Vereinen mitzumischen, sagt Müller. Das führt er einerseits darauf zurück, dass im Neubaugebiet besonders viele junge Familien wohnten, die berufstätig seien, eventuell ein Eigenheim gebaut hätten und sich auf dem Riedberg zunächst zurechtfinden müssten. „Da bleibt wenig Zeit, sich zu engagieren.“

Andererseits führt Müller die geringe Riedberger Quote auf die Historie zurück. Lange bildete Kalbach, das seit 1972 zu Frankfurt gehört, den Ortsbezirk 12 alleine. Somit setzten sich auch die Mitglieder des Ortsgerichts ausschließlich aus Kalbachern zusammen. Erst seitdem es das Neubaugebiet Riedberg gibt, heißt der Stadtteil nicht mehr Kalbach, sondern Kalbach-Riedberg.

Matthias Heiler findet, dass die Riedberger nicht erwarten dürften, dass die Kalbacher auf sie zugingen und sie einlüden, Funktionen zu bekleiden. Er wünscht sich, dass mehr Riedberger Ehrenämter nicht als lästige Pflicht, sondern als Chance begriffen. Darauf baut auch Stefan Müller. Vor allem beim Ortsgericht, das für Riedberger eine wichtige Anlaufstelle sei. Denn dort werde der Wert von Grundstücken geschätzt. Und davon gibt es im Neubaugebiet einige.