Kampf um die Gewässer-Hoheit: „Ein Biber ist kein Wildschwein“

Und ein Kormoran frisst gern Fisch: Von Baumfällern, tierisch-menschlichen Konflikten an unseren Gewässern - und warum alles den Bach runtergeht.

O weh, liebe Freunde der Tier- und Pflanzenwelt. Wir leben in verheerenden Zeiten. Bald gibt es keine Bäume mehr an Main und Nidda. Und Fische darin? Sowieso nicht. Es geht alles den Bach runter, denn dort sind schlimme Gesellen unterwegs.

„Die machen einen Baum nach dem anderen platt“, sagt der Herr mit Hut, der an der Nidda entlangspaziert. Tatsache: Am Flussufer im Frankfurter Norden, zwischen Har- und Berkersheim, sieht es aus wie beim Riesenmikado. Baumstämme liegen kreuz und quer, unten sauber abgenagt. Die Bilder kennt man aus dem nahen Bonames. Längst wird auch andernorts gefällt, und nicht nur in der Nachbarschaft. Am Sossenheimer Wehr haben Kenner die typischen Bissspuren entdeckt, und sogar am Main in Fechenheim sinkt Gehölz zu Boden.

Es kommt noch schlimmer. An unseren hessischen Gewässern gibt es auch Zeitgenossen, die auf ihrem „räuberischen Beutezug“ alle Fische an sich reißen und verschlingen. „Wie eine Wanderheuschrecke“ ziehe „der Räuber“ von Tatort zu Tatort, schildert der Verband Hessischer Fischer. Wer ist es, der so furchtbar haust? Ein „gefräßiger und nahrungsmittelzerstörender Vogel“, schreiben die Angelvereine. Ihre Furcht: „Kormorane fressen Gewässer leer.“

Der Kormoran also, schwarzer Vogel, pfeilgerade in der Luft, viel Tiefgang im Wasser, ist der eine Übeltäter – und der andere, der die Bäume fällt: der Biber. Lange Zeit war er weg, ausgestorben in Hessen, bis man ihn Ende der 80er Jahre wieder ansiedelte, im Main-Kinzig-Kreis. Seither erlebte der Nager mit den beeindruckenden Schneidezähnen einen enormen Aufschwung, und heute gibt es an sonnigen Tagen an der Nidda mehr Biber als Menschen, sie stürzen sich auf Passanten, fressen den Leuten die Einkaufstüten vom Fahrrad und … stopp – das sind keine Biber, das sind Nutrias. Weil die gar so zahlreich sind, fragte die Fraktion der „Frankfurter“ im Stadtparlament schon nach einem „Nutriamanagement“. Antwort: „Aus Sicht des Magistrats nicht erforderlich.“

Management ist aber das Stichwort. Kormoranmanagement fordern die Fischer regelmäßig mit Hinweis auf die Mengen, die die Tauchvögel angeblich vertilgen. Gut 1,4 Millionen Fische fräßen sie jährlich den Hessen weg, heißt es im Schreiben aus dem Dezember. Was kann man da machen?

„Wer kommt in meine Arme?“ Hessischer Kormoran. Foto: Michael Schick

Kormorane abschießen, sagen die Fischer, und die Tierschützer zucken zusammen. Was tut die Stadt Frankfurt? Lässt schießen. „Aber das ist ein Versuch, und es soll einzig und allein der Meerforelle helfen“, sagt Christa Mehl-Rouschal von der Unteren Naturschutzbehörde im Umweltamt.

Weil es große Anstrengungen gibt, die Meerforelle wieder in unseren Gewässern anzusiedeln, und weil hungrige Kormorane da mitunter kontraproduktiv wirken, beschloss 2014 der „Runde Tisch Kormoranmanagement“: Maximal 30 Vögel pro Jahr dürfen abgeschossen werden, wenn’s denn der Meerforelle dient. „Ein Kompromiss, die absolute Ausnahme“, sagt Mehl-Rouschal. Bis heute seien insgesamt 20 Kormorane getötet worden. Hessischen Fischern ist das zu wenig, Tierschützern zu viel. „Der Kormoran ist kein Schädling“, sagt die Frau im Umweltamt. „Er hat seine Daseinsberechtigung wie jeder Fisch.“ Und ist gesetzlich geschützt.

So sieht es auch das hessische Umweltministerium. Dort heißt es aber auf Anfrage, „der Fraßdruck“ durch Kormorane habe zugenommen, die Vögel brächten den Fischern teils existenzbedrohende Bestandsverluste bei. In diesem Jahr prüfe die Verwaltung daher, ob am hessischen Kormoran-Erlass etwas geändert werden müsse. Er erlaubt den Abschuss nur nach intensiver Erörterung.

Zum Glück fressen Biber keinen Fisch. 500, schätzt Manfred Sattler, gibt es wieder in Hessen. Der Biber-Fachmann beim Regierungspräsidium Darmstadt freut sich über den Aufschwung und sorgt sich trotz der Nager-Rodungen nicht um den Fortbestand der Bäume. „Das sind Weichholzauen mit Weiden, die können das ab.“

Warum legt der Biber die Bäume um? Im Frühjahr und Sommer frisst er die Triebe und Knospen, im Winter die Rinde – und hochklettern kann er nicht. Ein Biber ist ja kein Affe. In Harheim mussten so viele Stämme fallen, weil da ein Paar oder eine ganze Familie ihre Burg gebaut hat. Unproblematisch, sagt Sattler. „Die bauen da keinen Damm und stauen nichts, die holen sich höchstens mal ein paar Maispflanzen.“ Aber nicht viele. „Ein Biber ist ja kein Wildschwein.“

Nur wo der Nager Bäche staut, greift die Obere Naturschutzbehörde manchmal ein. Konfliktmanagement. Dann baut zwecks Vergrämung der Mensch den Damm ab. Und der Biber baut ihn gern wieder auf. Meistens gewinnt am Ende der Mensch.