Katholische Akademie Frankfurt: „Alles außer Porno und Extremismus“

Die Katholische Akademie im Haus am Dom feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Direktor Joachim Valentin spricht im FR-Interview über die Anfänge, die Themen, Ziele und Resonanz.

Gesine Schwan wird heute Abend den Festvortrag vor geladenen Gästen halten. Die Berliner Politikwissenschaftlerin reist nach Frankfurt, weil das Haus am Dom, das Kultur- und Begegnungszentrum des Bistums Limburg, gerade seinen zehnten Geburtstag feiert. Die Katholische Akademie ist das Herzstück des Hauses, das verschiedene katholische Einrichtungen beherbergt. Etwa eine Million Euro pro Jahr investiert das Bistum aus dem Kirchensteuerhaushalt in die Akademie. Der Direktor des Hauses, Joachim Valentin (51), erzählt, wie es weitergeht.

Waren Sie von Anfang an dabei? Und war es schwer, die Akademie aufzubauen?

Ich bin tatsächlich Gründungsdirektor des Hauses und war schon anderthalb Jahre vor der Eröffnung mit der Ausstattung – von den Möbeln bis zur Medientechnik – und der Rekrutierung des Personals beschäftigt. Der Anfang war ein großes Wagnis, mitten in Frankfurt zusätzlich zu dem bereits vorhandenen großen kulturellen Angebot mit einem kirchlichen Angebot aufzuschlagen. Es gab viele Unkenrufe. Und zwar innerhalb und außerhalb der Kirche. Viele dachten: „Das wird nicht funktionieren.“ Manche rieten mir davon ab, die Stelle anzutreten. Als es um den Stellenplan ging, schlug man uns vor, wir bräuchten keine Rezeptionsbesetzung. Wenn jemand klingele, könnten wir einfach selbst aufmachen. Mittlerweile sind wir bei 80 000 Besuchern im Jahr mit 30 Veranstaltungen am Tag im Haus. Die Rezeption ist nun sieben Tage in der Woche besetzt.

Das Akademieangebot richtet sich aber nicht ausschließlich an Katholiken?

Überhaupt nicht. Der größere Teil unseres Publikums ist nicht katholisch oder aus der Kirche ausgetreten. Wir sind immer nah an aktuellen Themen und den Interessen der Menschen dran. Es geht von Wirtschaft, Sozialethik, theologischen Fragen und Literatur bis hin zum interreligiösen Dialog und zum interkulturellen Miteinander in der Stadt. Trotz der diskursfreudigen Stimmung in Frankfurt gab es gar nicht so viele Orte, die solche Diskussionen institutionell umsetzten. Heute kooperieren wir mit sehr vielen Partnern: Museen, Stiftungen, Vereinen. Wir bieten aber nicht nur öffentliche Veranstaltungen an, sondern arbeiten auch mit verschiedenen Berufsgruppen in Hintergrundkreisen: Journalisten, Ärzten, Hebammen, Juristen, die dann auch öffentlich sichtbar werden, so wie beim demnächst wieder anstehenden Ärztetag am Dom. Der Tagungsbereich ist durch externe Vermietungen komplett gegenfinanziert. Da schreiben wir eine schwarze Null.

Gibt es Themen, die bei Ihnen nicht gehen?

Natürlich hinterlassen wir unsere inhaltliche Handschrift. Bestimmte Dinge kommen bei uns nicht vor: so wie natürlich politischer Extremismus und Pornografie. Aber ansonsten sind die Freuden, Hoffnungen und Sorgen der Menschen in der Stadt auch unsere Freuden, Hoffnungen und Sorgen. Die Frankfurter haben schnell gemerkt: „Das Haus am Dom ist kein Ort, an dem wir indoktriniert werden, sondern wo wir unsere Fragen bearbeiten können.“ Von Wohnungsnot bis zum interkulturellen Miteinander. Wir haben sogar ein eigenes Referat mit dem Thema Lebenskunst. Hier werden spirituelle wie auch Fragen der Lebensbewältigung, beispielsweise Work-Life-Balance, behandelt. Aber genauso findet Kindertheater statt. Man entdeckt den christlichen Aspekt nahezu aller Veranstaltungen oft erst auf den zweiten Blick. Und das ist uns auch ganz wichtig, denn wir wollen nicht mit der Moralkeule durch die Gegend laufen und zugleich in unserer Herkunft erkennbar sein.

Welche Events hatten besonders viel Zulauf?

Wir hatten eine große Podiumsdiskussion zu Bischof Tebartz-van Elst im November 2013, als er nach dem Limburger Skandal nach Rom abgereist war. Das war der größte Zulauf mit knapp 800 Gästen. Die Themen Islam und interreligiöses Miteinander ziehen natürlich sehr viele Menschen an. Seit letztem Sommer setzen wir uns auch mit dem Thema Rechtspopulismus und AfD auseinander. Viele der Themen sind sehr spezifisch bezogen auf die Frankfurter Stadtgesellschaft. Aber auch unsere Ausstellungen werden immer beliebter. Der Frankfurter Fotograf Rafael Herlich hat seine Ausstellung „Jüdische Frauen“ bei uns präsentiert, ab 1. Februar zeigen wir die Nachfolgeausstellung „Jüdische Männer“.

Was sind weitere Höhepunkte im ersten Halbjahr?

Am 30. Mai liest Michael Quast aus den Tischreden von Martin Luther. Außerdem bieten wir einiges zum Reformationsjubiläum. Und weil im März die „Woche der Brüderlichkeit“ in Frankfurt eröffnet wird, zeigen wir auch eine spannende Reihe zu Judentum im Film.

Bob Dylan steht im aktuellen Programmheft. Er singt aber kein Ständchen zum zehnten Geburtstag?

Nein, er kommt im April zwar nach Frankfurt, mit der Festhalle konkurrieren wir aber noch nicht (lacht). Der Theologe und Dylan-Experte Knut Wenzel spricht über die umstrittene Entscheidung, Dylan mit dem Literaturnobelpreis auszuzeichnen. Außerdem geht es um Dylan als religiösen Songschreiber, der er lange Zeit ausdrücklich war und heute teilweise noch ist. Es wird natürlich auch seine Musik eingespielt.

Interview: Kathrin Rosendorff