Keen im Dschungelcamp: Der Honey

Wir Hessen dürfen uns wieder Hoffnungen auf einen Sieger im Trash-TV machen, genauer gesagt im Dschungelcamp. Sein Name: Alexander Keen. Sein Beruf: Ex-Freund.

Wir sind Hessen. Wir lieben Superlative. Deshalb erzählen wir jedem, dass es bei uns den allergrößten Flughafen gibt. Und die allerhöchsten Häuser. Und die größte Weihnachtskerze (in Schlitz). Die besten Märchenerzähler kommen auch aus Hessen. Und die besten Kandidaten von Trash-TV-Formaten.

Gut, jetzt haben wir in einem einzigen Absatz über die Brüder Grimm (Hanau) und über Honey (Frankfurt) geschrieben, und vermutlich gibt es manche Leserinnen und Leser, die schon an dieser Stelle sagen: Das gehört sich nicht. Die Stadtverordnete und treue FR-Leserin Jutta Ditfurth (Ökolinx) hat zum Beispiel kürzlich auf Twitter gefragt, wie sie es technisch verhindern kann, Nachrichten über das Dschungelcamp zu bekommen. Das geht wohl tatsächlich. Andere werden sich interessiert fragen, wer „Honey“ ist. Zumindest denen können wir in diesem Text an der Grenze zwischen allzu seichter Unterhaltung und unanständigem Lokalpatriotismus helfen.

Honey also ist derzeit Kandidat bei IBES. Das heißt: Ich bin ein Star, holt mich hier raus und ist das besagte Dschungelcamp, das derzeit jeden Abend auf RTL zu sehen ist. Honey ist Hesse. Frankfurter. Und er schickt sich an, die Tradition von hessischen Siegern von Shows im Bildungsbürger-Fernsehen fortzusetzen. Wir erinnern nur an Mark Medlock aus Offenbach, den einstigen Sieger von DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Die Show mit Bohlen. Oder an Kim Hnizdo aus Bad Homburg. Die hat im vergangenen Jahr GNTM gewonnen. Das wiederum steht für Germany’s next Topmodel. Stichworte: Heidi Klum, Diskussion um Magermodels ...

Auch Ratten und Käfer steht er durch.

Honey also lebt seit Ende voriger Woche mit elf anderen Kandidaten im australischen Dschungel, isst unter anderem Schleim und findet das irgendwie gut. Aber jetzt sind wir schon bei den Inhalten dieser Show, und Sie wissen noch gar nicht, dass Honey in Wahrheit Alexander Keen heißt. Vor allem aber ist der 34-Jährige, dem derzeit bis zu 7,5 Millionen Zuschauer beim Tauchen mit Babykrokodilen zuschauen, der echt nervige und selbstverliebte Exfreund von Kim Hnizdo. Doch, das reicht, um bei RTL als Promi zu gelten und ins Camp zu dürfen. Getrennt haben sich die beiden übrigens über Skype. Auch das wissen wir jetzt.

Honey erinnert an Ken, den Freund von Barbie. Und blöd ist er nicht. Ganz und gar nicht. Er hat, wie er immer wieder betont, zwei Bachelorabschlüsse in International Business und Management Studies. Beide mit Eins. Jetzt wissen Sie allerdings noch nicht, warum Honey Dschungelkönig werden und die Tradition der hessischen Trash-TV-Sieger fortsetzen soll. Hier unsere Gründe

1.) Honey redet über sich in der dritten Person. Das klingt putzig. Etwa: „Aber dann hat Honey sein Gehirn eingeschaltet.“

2.) Honey ist empathisch und gibt seinen Mitstreitern tolle Tipps. Etwa bei einer Dschungelprüfung mit Gina-Lisa Lohfink, der er riet, sie solle sich vorstellen, die Tiere auf ihrem Körper seien Meerschweinchen. Waren in Wahrheit Ratten.

Heute auf dem Speiseplan: Fisch-Schleim.

3.) Honey ist bescheiden. Er sagt Sätze wie: „Ich muss nicht Dschungelkönig werden, ich bin ja schon Honey.“ Klingt wie: „Ich muss 2018 nicht Frankfurter Oberbürgermeister werden, ich bin ja schon Honey.“

4.) Honey hat jede Menge hessische Unterstützung. Etwa besagte Lohfink, die in Hainburg (Kreis Offenbach) lebt, mal bei der Show mit den Topmodels dabei, zuletzt aber vor allem mit einem Vergewaltigungsprozess in den Schlagzeilen war. Auch ein Kandidat namens Florian Wess, dessen Popularität laut Google vor allem mit Botox zu tun hat, ist Hesse. Er kommt aus Fulda. Und Moderator Daniel Hartwich lebt zwar mittlerweile in Köln, ist aber als gebürtiger Frankfurter ein riesiger Eintracht-Fan.

Jede Menge Hessen also im Urwald von Australien, wobei Honey am meisten Wind um sich macht. Fragt sich nur, ob die Frankfurt-Werbung, die er betreibt, der hiesigen Marketing-Gesellschaft so recht ist. Er komme aus dem Westend, betonte er gleich in der ersten Folge. Und jeder Frankfurter wusste: Käme er aus Nieder-Erlenbach und wäre ins Dschungelcamp gegangen, um dem Busfahrerstreik zu entkommen, hätte er das nie so gesagt.