Kinder in Frankfurt: Kinder-Theater im Zoo-Gesellschaftshaus

Die Regierungskoalition im Römer will für Frankfurt ein eigenständiges Kinder- und Jugendtheater. Es soll in das Zoo-Gesellschaftshaus einziehen.

Bis das neue Kinder- und Jugendtheater in Frankfurt eröffnet wird, werden noch Jahre vergehen. Das Zoo-Gesellschaftshaus muss erst umfassend renoviert werden. Doch auf diesen Spielort haben sich die drei Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne nun festgelegt.

„Der Magistrat wird beauftragt, ein eigenständiges Kinder- und Jugendtheater in selbstständiger Trägerschaft zu planen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, und weiter: „Das Zoo-Gesellschaftshaus ist der ideale Standort.“

Der spätklassizistische Bau mit Renaissanceanklängen aus dem Jahr 1875 ist sanierungsbedürftig. Erneuert werden muss die komplette Gebäudetechnik – Heizung, Lüftung, Wasserleitungen, Brandschutz – sowie die Veranstaltungstechnik, also Mikrofone, Lautsprecher, Bühnenelemente. Fachleute schätzen die Kosten auf 40 Millionen Euro. Die gesamte Sanierung wird Jahre in Anspruch nehmen.

Das Gesamtkonzept, das Raumprogramm sowie die Kostenschätzungen soll das Kulturdezernat unter Leitung von Stadträtin Ina Hartwig (SPD) erarbeiten. Das Geld dafür will die Stadtregierung in den nächsten Jahren in den Haushalten bereitstellen.

Im Zoo-Gesellschaftshaus bleiben sollen das Fritz-Rémond-Theater, die Zoologische Gesellschaft und die Zoo-Verwaltung. Ein neues Restaurant soll hinzukommen.

Thomas Dürbeck, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, wies darauf hin, dass schon heute 16 Prozent der Einwohner Frankfurts jünger als 18 Jahre seien, und das mit steigender Tendenz. Daher erhöhe sich der Bedarf an altersgerechten, kulturellen Angeboten.

Berlin und Stuttgart als Vorbilder

Renate Wolter-Brandecker, die kulturpolitische Sprecherin der SPD im Römer, hob hervor, dass sich die verschiedenen Nutzungen des Zoo-Gesellschaftshauses ergänzten. Der Zoo ist ein Publikumsmagnet, im vergangenen Jahr kamen mehr als 800 000 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern.

Nach jahrzehntelanger Diskussion bereite die Koalition nun den Weg hin zu einem eigenständigen Haus für Kinder- und Jugendtheater, sagte Sebastian Popp, der kulturpolitische Sprecher der Grünen im Römer. Dies fördere die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen. Das Zoo-Gesellschaftshaus solle zu einem „kreativen Ort“ entwickelt werden. Vorbilder seien die Kinder- und Jugendtheater in Berlin und Stuttgart.

Dürbeck wies darauf hin, dass der Zoo dank seiner gut erschlossenen Lage sowohl für Frankfurter als auch für Gäste aus Umlandgemeinden gut zu erreichen sei. Eine regelmäßige Zusammenarbeit mit Schulen sei erwünscht.

Die Koalition will das Land Hessen, die Umlandgemeinden und den Kulturfonds Frankfurt/Rhein-Main in die Planung und Konzeption des Kinder- und Jugendtheaters einbeziehen und für eine mögliche Trägerschaft gewinnen. Denn ein ästhetisch anspruchsvolles Programm und die begleitende Theaterpädagogik werden aller Voraussicht nach pro Jahr einen niedrigen Millionenbetrag beanspruchen, für den der künftige selbstständige Träger aufkommen muss.

Wolter-Brandecker betonte, dass in Fragen der Inhalte die Kinder- und Jugendtheaterschaffenden aus Frankfurt eingebunden werden sollen. Theater speziell für Kinder- und Jugendliche bieten das Theaterhaus Frankfurt (Schützenstraße 12) mit dem Theater Grüne Soße (Schützenstraße 12 / Löwengasse 27k), das Papageno-Musiktheater am Palmengarten (Zeppelinallee 8), das Kinder- und Jugendtheater im Titusforum (Walter-Möller-Platz 2). Weitere Stücke für Kinder und Jugendliche zeigen das Galli Theater (Hamburger Allee 45) und das Gallus Theater (Kleyerstraße 15).