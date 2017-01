Kinder in Kenia: Als German Doctor in Nairobi

Hyun-Ji Antonia Kim behandelte während eines Praktikums kenianische Kinder. In Nairobi musste sie aber auch die Grenzen der medizinischen Hilfsmöglichkeiten erfahren.

Eigentlich war es nicht mehr und nicht weniger als die Erfüllung eines Traums oder vielleicht auch eines Versprechens. Jedenfalls habe ihr ihre Mutter erzählt, dass sie schon als kleines Mädchen den Wunsch geäußert habe, sie wolle „armen Kindern helfen“. Fast folgerichtig entschied sich Hyun-Ji Antonia Kim später, Kinderärztin zu werden, und nun ist sie gerade dabei, am Krankenhaus in Hanau ihre Ausbildung in Kinder- und Jugendheilkunde zu machen. Ein Praktikum der besonderen Art absolvierte sie in diesem Jahr bei den German Doctors in Nairobi.

Sechs Wochen arbeitete Kim, die 1988 in Bad Soden als Tochter koreanischer Eltern zur Welt kam, zusammen mit fünf anderen Ärztinnen und Ärzten im Mathare-Slum von Nairobi. Bis zu siebzig Kinder am Tag wurden von der Frankfurter Ärztin untersucht und behandelt. Fast allen ihren kleinen Patienten konnte sie helfen. „Mit Kindern zu arbeiten, ist immer schön“, sagt sie im Gespräch mit der FR. Aber die junge Frau musste auch die Grenzen der medizinischen Hilfsmöglichkeiten erfahren.

Es war ein hektischer Noteinsatz, als sie ein sieben Tage altes Mädchen sterben sah, vermutlich an einer Blutvergiftung. Wäre das Baby ins Hanauer Krankenhaus gekommen, hätte man schnell das Blut untersucht, den kleinen Körper über eine Kanüle mit Flüssigkeit versorgt, Atmung und Kreislauf stabilisiert. Als das Kind jedoch ins Ärztehaus der German Doctors gebracht wurde, sei es schon „kurz vor dem Tod“ gewesen. Kim versuchte, es mit Mund-zu-Mund-Beatmung am Leben zu halten und rief nach dem Rettungswagen, um es ins Krankenhaus zu bringen. Alles ging ihr zu langsam, im Rettungswagen habe es nicht einmal Sicherheitsgurte gegeben. „Das war mein schlimmster Tag“, sagt sie. Zu den „weißen Doktoren“ kam die Mutter erst, nachdem sie zuvor einen „traditional doctor“ aufgesucht hatte.

Generell würden die German Doctors in Nairobi ein hohes Ansehen genießen. Sie leben in ihrem Einfamilienhaus wie in einer Wohngemeinschaft. Jeden Morgen wird um 7 Uhr zusammen gefrühstückt. Die Grundnahrungsmittel sind umsonst, aber wer etwa Nutella essen möchte, muss sie selbst besorgen. Die Anlage ist weit mehr als ein medizinisches Versorgungszentrum: Im Nutrition Centre wandern jeden Tag 25 Kilo Reis und 25 Kilo Bohnen in Riesentöpfe. Hier können die Menschen aus den Slums ihre Lebensmittelkarten einlösen und es werden auch viele Schulkinder versorgt. Sie tragen alle die meist leicht verschlissenen Uniformen. „Selbst die Rucksäcke sind gleich“, erzählt die Ärztin. Aber die Kinder seien „immer fröhlich“ – und anhänglich. „Wir sind für sie eine Attraktion und werden ständig gefragt ‚How are you?‘ und um ‚Picture, picture‘ gebeten.“

Auch ein HIV-Zentrum und Tuberkulose-Zentrum werden von den German Doctors betrieben. „Ich habe jedes Kind zum HIV-Screening geschickt und manchmal haben wir leider auch etwas entdeckt.“ Als sie einmal mit einer Sozialarbeiterin, die die Tabletteneinnahme von HIV-Patienten überprüft, unterwegs war, habe sie die Slumhütten von innen kennengelernt. Sie seien „dunkel und sehr eng“ gewesen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, alles befinde sich „auf einem Fleck“. Dort werde auch gekocht, was mit der Gefahr schlimmer Verbrennungen einhergehe.

Die Dunkelheit sei auch der Grund dafür, dass Kinder Rachitis bekommen – weil sie mitten in Afrika die Sonne nicht zu Gesicht bekommen. Kim hat das Bild von einem Kleinkind mit krummen Beinen vor Augen. Das gesamte Skelett dürfte geschädigt sein. Solche Krankheitsbilder kenne man in Deutschland nicht. Kim erinnert sich auch an ein weißhäutige Kind mit Albinismus, das zum Glück von der Familie akzeptiert wird. Die Mutter habe das Kind in einem Festkleidchen zu den Doktoren gebracht.

Es sei offenbar üblich, das beste Kleidungsstück für den Besuch beim Arzt auszuwählen. Darüber werde dann ein Pullover gezogen. Oder das Kind wird zusätzlich in Decken gewickelt. „Wir haben den Müttern ständig ,dress less‘ gesagt“, aber das Verpacken der Kinder mit dicken, warmen Sachen kriege man aus den Köpfen einfach nicht heraus. Etwa 25 Grad seien es im September und Oktober gewesen, als Kim in Nairobi war. Sie selbst habe die Temperatur als sehr angenehm empfunden und sei mit den Kollegen häufig in ein Hotel zum Schwimmen gefahren.

Die Arbeitszeit dauerte jeweils von 8 bis 16 Uhr, so dass auch die Zeit blieb, sich Land und Leute anzusehen. An den Wochenenden wurden Ausflüge unternommen, auch an einer Safari nahm die Ärztin teil. Die Landschaft habe sie als abwechslungsreich empfunden – Wüste, Berge, Wald. Nairobi selbst sei durch große Unterschiede geprägt. Neben den Wellblechhütten in den Slums gebe es auch Wolkenkratzer und gepflegte Restaurants. „Mit Geld kriegt man alles.“ In der Stadt gebe es viel Verkehr, es sei laut und staubig, die Luft stark verschmutzt: „Wenn man sich die Nase putzt, ist das Taschentuch schwarz.“

Noch immer seien viele Kinder unterernährt – häufig ohne dass die Eltern das wissen. Sie kommen, weil das Kind hustet, Fieber oder Ohrenschmerzen hat. Oft stelle sich dann auch heraus, dass das Kind nicht ausreichend isst, um gesund aufzuwachsen. Bei einem sieben Monate alten Mädchen fiel auf, dass dort, wo am Kopf die Knochen erst später zusammenwachsen – der Fachbegriff dafür heißt Fontanelle – eine Absenkung zu sehen war. Auch guckte das Kind sehr grimmig. „Das gehört zum Krankheitsbild“, erklärte Kim. Einige Wochen später, als sich der Aufenthalt der Kinderärztin dem Ende näherte, „sah sie schon viel besser aus.“

Mit dem Rückflug nach Frankfurt ist nun das erste Kapitel ihrer Mission, armen Kindern zu helfen, abgeschlossen. Hyun-Ji Kim ist sich aber sicher, dass weitere Kapitel folgen werden, wenn auch wahrscheinlich an anderen Orten.