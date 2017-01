Kirchen in Frankfurt: Frauenfriedenskirche wird saniert

Von Johannes Vetter

Im Mai beginnen die umfassenden Arbeiten an der denkmalgeschützte Frauenfriedenskirche. Dabei hält man sich ans Original. Und das heißt: Es wird bunt.

Die Frauenfriedenskirche wird umfassend saniert. Zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro wollen das Bistum Limburg und die Gemeinde Frauenfrieden für die Arbeiten am denkmalgeschützten Bau an der Zeppelinallee in Bockenheim aufbringen. Losgehen soll es Mitte Mai; während der etwa ein Jahr andauernden Bauarbeiten ist die Kirche geschlossen.

„Es ist schon lange klar, dass die Frauenfriedenskirche saniert werden muss“, sagt Franziska Baumgartl, die Baubeauftragte. Nun werde das Großprojekt angegangen. Dazu beigetragen habe auch, dass die Kirche mit dem angeschlossenen Gemeindehaus Hauptsitz der neu gegründeten Pfarrei Sankt Marien geworden ist: Sechs Gemeinden aus Bockenheim, Rödelheim, Hausen und Praunheim sind seit diesem Monat in der großen Pfarrei zusammengefasst.

Der Grund für die Sanierung erschließt sich umgehend beim näheren Blick auf das monumentale Kirchengemäuer: An diversen Stellen sind Risse zu erkennen. In der Taufkapelle, in der Krypta, neben dem Altar. Zudem wölbt sich der Fußboden, an einigen Stellen so stark, dass Metallplatten ausgelegt wurden, damit Kirchenbesucher mit Rollator besser durch die Gänge fahren können. Es ist offensichtlich: Der Untergrund bewegt sich ungleichmäßig. Für den großen Gebäudekomplex mit Kirche, Gemeindehaus und einem Ehrenhof für Gefallene der Weltkriege ist das ein Problem.

1916 geplant, 1929 geweiht

Zwischen den Gebäudeteilen fehlten Fugen, die Bewegung zulassen, erläutert Baumgartl, außerdem stünden sie auf unterschiedlichen Fundamenten. Neue Gründungen, neue Fugen – allein die Erneuerung der Statik des Ensembles koste schon beinahe eine Million Euro, berichtet die Baubeauftragte. Hinzu kämen poröse Leitungen und Wände, die in den Originalfarben gestrichen werden sollen. Auch die liturgischen Orte, etwa den Altar inmitten der Kirche, will die Gemeinde neu gestalten lassen und das Gemeindehaus gleich mitrenovieren.

Ob all das innerhalb eines Jahres passieren kann – so lange soll die Erneuerung der Statik dauern –, sei unklar, räumt Baumgartl ein. Womöglich dauerten die Arbeiten mehrere Jahre.

Pfarrsekretärin Kerstin Stoffels befasst sich seit vielen Jahren mit dem Kirchbau, einst auch als Stadtteilhistorikerin der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Die Frauenfriedenskirche sei als sakraler Bau herausragend, sagt sie. Darüber hinaus sei es die einzige Kirche im deutschsprachigen Raum, deren Bau auf eine Initiative von Frauen zurückzuführen ist. Hedwig Dransfeld, einst Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes, hatte den Plan im Jahr 1916 entwickelt, 1929 wurde die Kirche geweiht.

Hans Herkommer war der Architekt. Dass er ein Schüler von Paul Bonatz war, dem Architekten des Stuttgarter Hauptbahnhofs, kann angesichts der Ähnlichkeit beider Gebäude kaum überraschen. Im Inneren, so berichtet Stoffels, seien die Wände einst bunt gewesen. Mit Pompeji-Rot, Türkis und Kobaltblau. So soll es wieder werden. Um Geld dafür zu bekommen, werde man sich um den Titel „Denkmal von nationaler Bedeutung“ bewerben, kündigt Stoffels an.