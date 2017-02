Kirchen in Frankfurt: Priester werden knapp

Von Patrick Jütte

Der Limburger Bischof Georg Bätzing weiht St. Marien in Frankfurt als siebte Großpfarrei ein. Die „Pfarreien neuen Typs“ sind die Antwort auf den Personal- und Bedarfsschwund.

Pastoralreferent Markus Feldes ist seit 14 Jahren das Gesicht der katholischen Pfarrei Christ-König in Praunheim. „Als unser Pfarrer in den Ruhestand ging, wurde ich zum ersten Ansprechpartner“, sagt er. Ob Kommunionsvorbereitung, Kita-Plätze oder Wortgottesdienste: Der Referent füllt die Lücke, die entsteht, weil die Pfarrer für mehrere Gemeinden zuständig sind. „Die Zeiten, in denen jede Gemeinde ihren eigenen Pfarrer hatte, sind lange vorbei“, sagt Andrea Krawinkel, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der neuen Großpfarrei St. Marien.

Die „Pfarreien neuen Typs“ sind die Antwort auf den Personal- und Bedarfsschwund. „Der Mitgliederrückgang war krass, insbesondere nach den Missbrauchsfällen“, sagt Krawinkel. Von seinem Vorgänger angestoßen, weiht Bischof Georg Bätzing am Sonntag bereits die siebte Großpfarrei Frankfurts ein – die 34. des Bistums Limburg. Das Zentrale Pfarrbüro St. Marien in Hausen fasst mit Praunheim, Bockenheim, Ginnheim und Rödelheim fünf Parteien mit 16 000 Katholiken organisatorisch zusammen.

Das neunköpfige Pastoralteam, geleitet von Pfarrer Holger Daniel, wird arbeitsteilig vorgehen. Referent Feldes wird nicht mehr nur die Erstkommunion in Christ-König vorbereiten, sondern die aller Gemeinden. „Elternarbeit mit 60 Familien an fünf Orten macht man nicht nebenher“, sagt Pfarrer Daniel. Für Christ-König allein ist Feldes nur noch mit halber Stelle tätig, seine alten Tätigkeiten übernehmen andere Mitglieder des Pastoralteams. „Ich empfinde es als entlastend, nicht mehr für alles allein verantwortlich zu sein“, sagt er. Doch die Zentralisierung hat ihren Preis, die persönliche Nähe nimmt ab. „Ich bin öfter andernorts tätig und muss im Zentralen Pfarrbüro vorbeischauen, um auf dem Laufenden zu bleiben“, sagt er. Die Pfarrbüros in den Kirchorten seien nur selten geöffnet. Bislang galten die dortigen Sekretärinnen als „erste Seelsorger vor Ort“, sagt Daniel. Sie nahmen Anmeldungen für Taufen und Beerdigungen entgegen, standen aber auch für einen Plausch bereit. Die sechs Damen sitzen nun alle im Zentralen Pfarrbüro – am Telefon. „Das steigert die Erreichbarkeit, ist aber auch befremdlich“, gibt Krawinkel zu.“

Nicht nur Versorgung

Freilich lassen sich die Priester weiterhin auch persönlich sprechen. „Aber der Zeitdruck ist größer geworden“, sagt Pfarrer Daniel. „Ich muss stärker priorisieren als früher.“ Auf einen Termin zur Hochzeitsbesprechung muss man einige Wochen warten. Neben Daniel gibt es nur zwei weitere Halbzeit-Priester und zwei Diakone für die fünf Gemeinden. Für Gottesdienste muss regelmäßig auf verrentete Geistliche zurückgegriffen werden. Bischof Bätzing sagt, ein Umdenken sei nötig: „weg vom Versorgungsdenken, hin zu einer neuen Kultur kirchlichen Lebens“. Die Pfarrei solle ein „Netzwerk unterschiedlicher Kirchorte mit jeweils eigenem Profil“ werden, erläutert Bistumssprecher Stephan Schnelle. Nach Meinung Krawinkels setzt das Potenzial frei: „Vom Austausch profitieren alle. In Rödelheim gibt es Pfadfinder, in Bockenheim nicht, also schickt man die Kinder nach Rödelheim.“ Auch Reisen und Kulturveranstaltungen seien gemeinsam besser zu stemmen.

Pfarreien neuen Typs Die Pfarrei St. Marien ist die siebte „Pfarrei neuen Typs“ in Frankfurt. Sie vereint im Zentralen Pfarrbüro Verwaltung und Personal der Kirchorte Frauenfrieden, Christ-König, St. Elisabeth, St. Anna, St. Raphael und St. Antonius. Weitere Großpfarreien in Frankfurt sind die Dompfarrei St. Bartholomäus (Innenstadt) sowie die Pfarreien St. Bonifatius (Sachsenhausen), St. Josef (Bornheim und Osten), St. Franziskus (Eschersheim), St. Jakobus (Niederrad) und St. Katharina von Siena (Nordweststadt). Der Gründungsgottesdienst von St. Marien mit dem Limburger Bischof Georg Bätzing ist am Sonntag, 15 Uhr, in der Frauenfriedenskirche. prjue « zurück 1 | 1 weiter »

Nicht jeder sieht die Umstrukturierung positiv. Winfried Rindermann sitzt im Ortsausschuss Christ-König – dem Ersatzgremium für den lokalen Pfarrgemeinderat. „Wir wollen in der Fastenzeit ein Hungertuch aufhängen. Das kostet 90 Euro und muss nun in St. Marien bewilligt werden“, sagt er. „Wir sind es gewohnt, eigenständig zu agieren.“

Dabei wird den Ehrenamtlichen die Gemeindearbeit nicht abgenommen. Im Gegenteil: „Der Pfarrer sagt nicht mehr, wo es langgeht. Alle Getauften müssen ihre Talente einbringen“, betont Daniel. Krawinkel befürchtet: „Vor allem ältere Ehrenämtler haben auf eine Zusammenarbeit aus der Ferne keine Lust.“

Dass es so weit kommen musste, liegt auch am Zölibat. „Pastoralreferenten sind de facto Gemeindeleiter. Sie sollten die Weihe erhalten, um die Kommunion geben zu können“, sagt Pfarrer Daniel. Referenten wie Feldes sind aber meist verheiratet, viele sind Frauen. „Die Kirche hat es verpasst, die Weichen zu stellen“, sagt Daniel. Dabei heißt es beim Bistum: „Wie die Gesellschaft, verändert sich auch die kirchliche Wirklichkeit.“ An der Basis wird mit dieser Wirklichkeit gekämpft, in Rom scheint sie noch nicht angekommen zu sein.