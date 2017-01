Kita-Gruppe verängstigt: Mit Pistole Kinder bedroht

Erzieherinnen leiten eine Gruppe von Kleinkindern an der Nidda entlang. Plötzlich zieht ein Mann eine Pistole. Die Gruppe flüchtet, sofort wird die Polizei eingeschaltet.

Frankfurt –

Ein 31-Jähriger hat mit einer Waffe auf eine Kindergartengruppe gezielt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann traf am Mittwoch an der Nidda in Eschersheim auf die Gruppe. Von der Maybachbrücke brüllte der offenbar geistig Verwirrte zunächst Unverständliches in Richtung der Gruppe, dann zog er eine Pistole aus seiner Jacke.

Eine der Erzieherinnen alarmierte sofort die Polizei, während die Gruppe von neun begleiteten Kleinkindern schnellen Schrittes in Richtung des Kindergartens eilte. Es wurde eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Am S-Bahnhof Galluswarte nahmen Polizeibeamte den Verdächtigen schließlich fest.

Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen und zeigte den Polizisten seine Waffen -eine Schreckschusspistole- direkt vor. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwei Tütchen mit einer Haschisch-Mischsubstanz. Die Drogen und die Waffe wurden dem Mann abgenommen, die Polizei ermittelt nun wegen der Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.