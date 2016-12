Kleiner Waffenschein: Frankfurter wollen mehr Waffen

Die Zahl der beantragten Kleinen Waffenscheine verzehnfacht sich in Frankfurt in diesem Jahr. Viele Frankfurter wollen ihr subjektives Sicherheitsempfinden durch eine Waffe erhöhen. Der Präventionsrat hält das nicht für den richtigen Weg.

Die Zahl der von Frankfurter Bürgern beantragten Kleinen Waffenscheine ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Bis Dienstag wurden 1459 dieser Berechtigungskarten beantragt. 2014 und 2015 waren es jeweils nur 160 gewesen. „Die Zahl hat sich in diesem Jahr verzehnfacht“, sagt Ralph Rohr vom Ordnungsamt. Dazu kommen etwa 150 Anträge, die in diesem Jahr wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt wurden. Der Kleine Waffenschein berechtigt zum Führen von Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit. Der Besitz dieser Waffen selbst ist erlaubnisfrei. Die Zahl der ausgestellten Waffenscheine lässt zunächst aber keinen Rückschluss zu, wie viele der Waffen im Umlauf sind.

Bei Waffen-Dotzert in der Töngesgasse wurden in diesem Jahr zwar mehr Waffen verkauft als in den Vorjahren, Chefin Andrea Müller weist aber auch darauf hin, einige Kunden hätten sich zwar aus Sicherheitsgründen einen Kleinen Waffenschein besorgt, aber noch gar keine Waffe gekauft.

Bei Waffen-Bock in der Berliner Straße wird darauf hingewiesen, dass viele Bürger vielleicht schon eine Schreckschusswaffe besessen, nun aber den Kleinen Waffenschein beantragt hätten, um die Waffe auch außerhalb der eigenen vier Wände tragen zu dürfen. Gleichwohl wurden bei Waffen-Bock in diesem Jahr etwa 20 Prozent mehr Waffen verkauft als im Vorjahr. Frauen hätten deutlich mehr Pfefferspray oder CS-Gas zur Eigensicherung erworben, Männer hätten verstärkt nach Waffen und Gaspatronen gefragt. „Hier kommen Betroffene rein und erzählen von Taschendiebstählen und Pöbeleien“, sagt Verkäufer Horst Kugel.

Offensichtlich wollen viele Bürger ihr subjektives Sicherheitsempfinden durch den Besitz oder das Tragen der Waffe erhöhen. Klaus-Dieter Strittmatter vom Frankfurter Präventionsrat kann da nur den Kopf schütteln. „Das ist nur eine fadenscheinige Sicherheit und nicht der richtige Weg.“ Strittmatter weist darauf hin, dass die Eskalationsstufe durch das Zeigen oder gar Nutzen einer Schreckschusswaffe erhöht werde. Gegen Taschendiebstähle helfe eine Waffe ja ohnehin nicht, da 90 Prozent der Taschendiebstähle vom Opfer unbemerkt blieben. „Das ist irrational gedacht“, so Strittmatter.

Waffenschein Die Form des Kleinen Waffenscheins gibt es seit der Novellierung des Waffengesetzes Ende 2012. Er berechtigt zum Führen von Schreckschusswaffen außerhalb des eigenen Grundstücks oder der eigenen Wohnung. Die Kosten für den Kleinen Waffenschein variieren je nach Kommune. In Frankfurt werden 50 Euro fällig. Geprüft wird unter anderem, ob der Antragsteller Vorstrafen hat oder alkohol- oder drogenabhängig ist. ote « zurück 1 | 1 weiter »

In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Sicherheitsgefühl der Frankfurter Bürger stetig erhöht. Bei der jüngsten und Ende 2015 veröffentlichten Erhebung waren die Werte allerdings leicht rückläufig. Hatten Ende 2012 noch 24 Prozent der Befragten gesagt, sie seien mit dem Schutz vor Kriminalität unzufrieden, waren es Ende 2014 bei der Frankfurter Bürgerbefragung bereits 28 Prozent gewesen. Die breit diskutierten Vorkommnisse von Übergriffen in der Silvesternacht könnten diese Unzufriedenheit gesteigert haben. Strittmatter weist allerdings darauf hin, dass das Tragen von Schreckschusswaffen auf öffentlichen Veranstaltungen auch mit dem Besitz des Kleines Waffenscheins nicht erlaubt ist. Der Paragraf 42 des Waffengesetzes verbietet das ganz ausdrücklich. „Der Paragraf 42 wird durch den Waffenschein nicht ausgehebelt“, betont der ehemalige Polizist.

Strittmatter rät daher lieber zu deeskalierenden Maßnahmen. In den vom Präventionsrat angebotenen Seminaren „Gewalt – Sehen – Helfen“ gehe es auch gerade darum, wie konfliktträchtiges Verhalten vermieden werden könne.

Der starke Anstieg der beantragten Waffenscheine ist übrigens kein rein Frankfurter Problem. Das hessische Landeskriminalamt nimmt bei jedem Antrag auf den Kleinen Waffenschein eine polizeiliche Überprüfung vor. 2015 wurden hessenweit 41 000 Überprüfungen vorgenommen. In diesem Jahr waren es bereits 50 000.