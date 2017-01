Klinikum Höchst: FDP wirft Magistrat Vertuschung vor

Der Neubau des Krankenhauses Höchst wird teurer und teurer. Im Römer entbrennt ein Streit um die Mehrkosten. Die FDP will heute in der Stadtverordnetensitzung personelle Konsequenzen diskutieren.

Die Mehrkosten beim Neubau des Krankenhauses Höchst dürften am heutigen Donnerstag für Streit im Stadtparlament sorgen. Die FDP-Fraktion wirft dem Magistrat vor, er habe die zusätzlichen Kosten in Höhe von knapp 50 Millionen Euro „unter den Teppich kehren wollen“, wie Fraktionschefin Annette Rinn im Haupt- und Finanzausschuss der Stadtverordneten sagte.

In einer dringlichen Anfrage fragen die Freidemokraten nun unter anderem nach „personellen Konsequenzen“. Die CDU sieht hingegen schon die Dringlichkeit der Vorlage als nicht gegeben an und möchte eine inhaltliche Diskussion möglichst verhindern. Der Magistrat kehre überhaupt nichts unter den Teppich, sagte Fraktionsvorsitzender Michael zu Löwenstein.

Hintergrund des Streits sind die neuen Zahlen, die Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) Ende vergangener Woche im Magistrat vorgelegt hatte. Danach steigen die Gesamtkosten für den Neubau des städtischen Klinikums auf 286 Millionen. Das Geld, das für die geplanten Bauabschnitte zwei und drei benötigt wird, ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Streit um die Zahlen

Als die Stadtregierung im Jahr 2010 die ersten Zahlen nannte, sollte der Neubau lediglich 173 Millionen kosten. Der bislang letzte Stand stammte aus dem Jahr 2015. Damals hatte Majers Vorgängerin Rosemarie Heilig (Grüne) 237 Millionen Euro angegeben.

Majer sprach im Magistrat von Baupreissteigerungen in den vergangenen Jahren, die in der bisherigen Planung nicht berücksichtigt worden seien. Doch die FDP-Fraktion will sich damit nicht zufriedengeben.

Den Freidemokraten geht es in ihrer Anfrage vor allem um das Prozedere. Der Magistrat habe „bisher davon abgesehen, die Stadtverordneten über die absehbaren zusätzlichen Kosten frühzeitig und umfassend zu informieren“. So habe Majer im Gesundheitsausschuss am 19. Januar nicht über die neue Kalkulation berichtet. Zudem habe die Stadtregierung die „absehbaren jährlichen Baukostensteigerungen von zwei Prozent wider besseres Wissen“ nicht berücksichtigt, lautet der Vorwurf der FDP. Auch über Kosten für die geplanten weiteren Bauabschnitte und Auswirkungen auf die bevorstehende Fusion mit den Main-Taunus-Kliniken erwartet die Fraktion Auskunft.

Ob die Stadtverordneten eine inhaltliche Diskussion – ausgerechnet am Tag der geplanten Wiederwahl von Stefan Majer – zulassen, ist offen. Dazu müssten sie die Dringlichkeit des Antrags anerkennen. Die FDP wird argumentieren, dass die Magistratsvorlage, in der die Mehrkosten genannt sind, bereits im Februar beschlossen werden soll.