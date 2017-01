Knall in Oberrad: Gasflasche in Transporter explodiert

Der Transporter nach der Explosion. Foto: Feuerwehr/Peter Knapp

Lauter Knall in der Nacht: In Oberrad explodiert eine Gasflasche in einem Kleintransporter. Das Fahrzeug wird schwer beschädigt, Menschen kommen nicht zu Schaden.

Frankfurt – Lauter Knall in Frankfurt: In einem Kleintransporter ist eine Gasflasche explodiert und hat das Dach des Fahrzeugs zerfetzt. Der Wagen parkte in der Nacht zum Mittwoch im Stadtteil Oberrad, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt die Explosion verursachte. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über den Vorfall berichtet. (dpa)