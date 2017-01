Kommentar: Neuen Stadtteil planen

Viel spricht dafür, dass die Wohnungspreise und Mieten in Frankfurt weiter steigen. Umso wichtiger ist, dass die Stadt nun den Bau neuer günstiger Wohnungen vorantreibt.

Mike Josef hat ein Problem. Als Planungsdezernent kann er noch so viel versuchen, um bezahlbaren Wohnraum in Frankfurt zu erhalten. Wenn kein Wunder passiert, werden die Preise für Eigentumswohnungen und die Mieten in der Stadt trotzdem weiter steigen. Und er wird Jahr für Jahr neue immer dramatischere Zahlen verkünden müssen. Wenig spricht schließlich dafür, dass die Nachfrage nach Wohnraum in Frankfurt in den kommenden Jahren nachlassen könnte. Schon jetzt aber fehlen statistisch 40 000 Wohnungen in der Stadt. Gebaut wird viel zu wenig und zu einem großen Teil das Falsche. Die Mietpreisbremse bringt zumindest in der bisherigen Form überhaupt keinen dämpfenden Effekt.

Gut, dass der städtische Wohnungskonzern ABG nun zu 40 Prozent geförderten Wohnraum errichten will, dass auch private Investoren zum Bau von Sozialwohnungen verdonnert werden sollen. Das alles reicht aber nicht aus. Auch wenn es Jahre dauert, bis die ersten Wohnungen entstehen werden, muss die Stadt nun endlich mindestens einen neuen Stadtteil planen. Und dessen Entwicklung so steuern, dass so viel bezahlbarer Wohnraum wie möglich entsteht.