Kommunalpolitik in Frankfurt: AfD gegen „bunte Stadtverwaltung“

Die Rechtspopulisten der AfD im Römer in Frankfurt wettern gegen interkulturelle Kompetenz und Ermäßigungen für Flüchtlinge.

Nachdem die AfD-Fraktion im Römer zuletzt wenig von sich reden machte, kehren die Rechtspopulisten nun offenbar zu ihrem Kernthema zurück. Für die kommende Plenarsitzung haben sie mehrere Anträge vorgelegt, die sich mit Migration und Flüchtlingspolitik beschäftigen. Fraktionschef Rainer Rahn fordert, die interkulturelle Kompetenz bei Bewerbungen für die Stadtverwaltung unberücksichtigt zu lassen. Zudem macht Rahn Stimmung gegen die Praxis von Museen, Flüchtlingen stark reduzierte Eintrittspreise zu gewähren.

Die Anforderung der interkulturellen Kompetenz geht auf eine Initiative von Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) und Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD) zurück. Es gehe darum, dass die städtischen Mitarbeiter „mit einer Gesellschaft wie in Frankfurt umgehen können“, sagte Majer im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Die ursprüngliche Idee, mehr Migranten in der Stadtverwaltung arbeiten zu lassen, greife zu kurz. Wichtig sei nicht, welchen Pass ein Mitarbeiter habe. Vielmehr müssten die Beschäftigten Interesse und Verständnis für andere Kulturen und Religionen aufbringen und dürften diese keinesfalls abwerten.

Diese interkulturelle Kompetenz soll demnächst auch bei Bewerbungen eine Rolle spielen, kündigte Majer an. Details dazu will er gemeinsam mit Sylvia Weber in nächster Zeit bekanntgeben. Das will die AfD verhindern. Er wünsche sich „keine bunte, sondern eine kompetente Stadtverwaltung“, sagte Rahn. In dem Antrag heißt es: „Wer in der demokratischen, westlich-aufgeklärten Kultur verwurzelt ist, kann keine wertschätzende Akzeptanz für archaische Kulturen aufbringen, in denen Menschen für einen Wechsel der Religion öffentlich enthauptet oder für homosexuelle Handlungen an Baukränen aufgehängt werden.“

Majer warf der AfD vor, sie wolle „Zusammenhänge zwanghaft missverstehen“, um Kulturkämpfe herbeizuschreien, „wo keine sind“. Natürlich erwarte die Stadtverwaltung von ihren Mitarbeitern „das feste Bekenntnis zu den Werten unseres Grundgesetzes und Zusammenlebens“.

Gleichzeitig legt der Magistrat eine Vorlage vor, die sich um den Eintritt in städtische Museen dreht. Darin ist vor allem geregelt, dass Kinder und Jugendliche freien Eintritt haben. Zudem heißt es, man werde an der Praxis festhalten, wonach Geflüchtete für einen Euro in die Ausstellungen dürfen. Das diene der Integration. Die AfD hingegen kritisiert den Begriff Geflüchtete als unscharf. Auch ein „flüchtiger Bankräuber“ könne kostenlosen Eintritt verlangen, „wenn er seine Flucht durch Vorzeigen der Beute glaubhaft macht“.