Kommunalwahl in Frankfurt: Zähe Partnersuche

Das Ergebnis der Kommunalwahl lässt die Politiker in Frankfurt ratlos zurück. Die AfD landet bei knapp neun Prozent. Und selbst für CDU und SPD reicht es nicht.

Eigentlich schien alles klar vor der Kommunalwahl. Zumindest in Frankfurt. Für Schwarz-Grün würde es nicht mehr reichen, so die Prognosen, schließlich müssten beide Parteien mit Verlusten rechnen. Ein Linksbündnis wollte niemand, weil zwischen Klaus Oesterling (SPD) und Martin Kliehm (Linke) Welten liegen. Was bleibt? Eine Koalition aus CDU und SPD. Doch dann kommt alles anders an jenem Abend des 6. März.

Als die ersten Ergebnisse im Römer angezeigt werden, herrscht Fassungslosigkeit unter den Politikern. CDU und Grüne haben viel massiver verloren als gedacht, dafür trumpft die AfD groß auf. Zeitweise liegen die Rechtspopulisten bei mehr als zehn Prozent. Die Vertreter der anderen Parteien wollen ihre eigenen Ergebnisse zunächst gar nicht kommentieren. Dafür sagen sie immer wieder, wie geschockt sie über das Abschneiden der AfD seien.

Als auch die letzten kumulierten und panaschierten Stimmen ausgezählt sind, landet die AfD bei knapp neun Prozent. CDU und Grüne sind weit davon entfernt, ihre vor zehn Jahren begonnene Koalition fortsetzen zu können. Vor allem aber: Selbst für CDU und SPD reicht es nicht.

Ein Dreierbündnis muss her, und die Suche nach dem Partner von CDU und SPD beschäftigt die Medien in Frankfurt wochenlang. Wer wird es? Die Grünen oder die FDP?

Für die Grünen spricht, dass die CDU mit ihnen gute Erfahrungen gemacht hat. Wichtige Themen, etwa in der Wohnungs- und der Verkehrspolitik, müssten nicht völlig neu verhandelt werden. Aber: Die Grünen sind die großen Verlierer dieser Wahl. Ohne Fukushima-Effekt, den es 2011 gab, haben sie mehr als zehn Prozentpunkte eingebüßt. Die FDP hingegen hat dreieinhalb Punkte gewonnen, ist aber insgesamt weiterhin deutlich schwächer als die Grünen. Ergo gäbe sie sich beim Poker um Posten im Magistrat auch mit weniger zufrieden. Und ihre Ansichten wären gerade der CDU-Basis viel leichter zu vermitteln als das Festhalten der Grünen an Passivhausstandard und Tempo 30.

CDU und SPD bedienen sich

Zunächst einmal regeln CDU und SPD die Dinge aber ohnehin unter sich. Wer bekommt was – damit beschäftigen sich die kommunalen Spitzenpolitiker wochenlang. Uwe Becker (CDU) will Bürgermeister werden, Mike Josef (SPD) Planungsdezernent. Klaus Oesterling (SPD) hebt die Hand, als es ums Verkehrsdezernat geht, Reformdezernent Jan Schneider (CDU) will endlich einen richtigen Posten und sichert sich die Zuständigkeit fürs Bauen. So sind die Gespräche in erster Linie ein Selbstbedienungsladen für Spitzenämter. Was übrig bleibt, wird Grünen und FDP in einer Art Beitrittsverhandlung angeboten.

Die Grünen wollen das Regieren mehr als die FDP, deshalb sind die auch bereit, mehr zu schlucken. Sarah Sorge und Olaf Cunitz, die jahrelang die prägenden Figuren der Partei waren, müssen den Magistrat verlassen. Planungsdezernat, Bildungsdezernat, Verkehrsdezernat und vor allem Integrationsdezernat – das alles büßen die Grünen ein. Fortan sind sie nur noch mit zwei hauptamtlichen Stadträten vertreten: Rosemarie Heilig (Umwelt und Frauen) und Stefan Majer (Gesundheit und Personal). Immerhin kann die Partei einige Inhalte durchsetzen, die ihr wichtig sind. So bleibt der Passivhausstandard erhalten.

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit das neue Dreier-Bündnis seine Arbeit im Römer aufgenommen hat. Gerade SPD und Grüne fremdeln gewaltig, doch öffentlich reißen sie sich meistens zumindest zusammen. So sind die Parlamentssitzungen vor allem eines: langweilig. Viel langweiliger jedenfalls als die Zeit nach dem 6. März.