Korruption in Frankfurt: Keine Mauschelei mit Eintracht-Tickets

Von Agnes Schönberger

In Frankfurt war die Vergabe der kostenlosen Eintracht-Tickets einst undurchsichtig. Ein Konzept macht Schluss mit der freizügigen Verteilung der Freikarten.

Die Vergabe der exklusiven Logen-Plätze der Stadt Frankfurt im Waldstadion war lange recht undurchsichtig gewesen. Kommunalpolitiker und deren Freunde sowie städtische Mitarbeiter kamen in den Genuss der Gratis-Tickets. Der Vorwurf der Mauschelei kam auf. Doch erst als Markus Frank (CDU) 2009 Sport- und Wirtschaftsdezernent wurde, war Schluss mit der freizügigen Verteilung der VIP-Tickets. Der Stadtrat ließ ein Logenkonzept erstellen, das bis heute unverändert fortbesteht, obwohl es in der Zwischenzeit einen Akteneinsichtsausschuss zu den Eintracht-Freikarten und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gab. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagte Frank gestern.

Eine Loge im Stadion gehört der Stadt Frankfurt. Dort ist Platz für 20 Fußballbegeisterte. Die Tickets kosten die Kommune nichts. Sie hat sich beim Neubau der Sportstätte, die sich in ihrem Eigentum befindet, vertraglich die kostenlose Nutzung der Loge zusichern lassen. Das heißt, die Gäste müssen keinen Eintritt zahlen. Den steuerlichen Vorteil, der für die Besucher durch die Freikarten entsteht, übernimmt die Stadt. Sie versteuere die Karten pauschal. Dieses Vorgehen sei mit dem Revisionsamt und dem Antikorruptionsreferat abgesprochen, sagte Frank.

Für Transparenz sorgen nach seinen Worten nicht nur die Gästelisten, die bei jeder Veranstaltung ausliegen und die auch jeder einsehen dürfe. Klar geregelt ist seit 2009 auch die Vergabe der 20 Gratis-Tickets. Zehn gehen an die Fraktionen, die je nach Größe ein Kontingent erhalten. Zehn behält der Dezernent, um Vertreter aus Politik, Sport und Wirtschaft zusammenzubringen oder engagierte Bürger und Vereine als Dankeschön in die Loge einzuladen. Am vergangenen Samstag durften beispielsweise Kreative aus dem Bahnhofsviertel den Blick aus bester Lage über der Haupttribüne auf das Feld genießen.

Gold-Dauerkarte für Offenbacher OB

Den Freien Wählern (FW) gefiel das neue Logenkonzept allerdings nicht. Vielleicht spielte eine Rolle, dass die Mitglieder der kleineren Fraktionen, darunter die Freien Wähler, nur dann Tickets erhielten, wenn nicht alle Karten in Anspruch genommen wurden. Die Freien Wähler fanden das ungerecht. Sie warfen Frank vor, er verteile als „Seine Majestät“ in der Attitüde eines Großfürsten die Karten. FW-Fraktionsvorsitzender Hans-Günter Müller sah den Tatbestand der „Korruption“ erfüllt und forderte die Einberufung eines Akteneinsichtsausschusses. Der kam laut Frank mehrheitlich zu dem Schluss, das Konzept des Magistrats sei nicht zu beanstanden.

Auch die staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nach einer Selbstanzeige Müllers brachten nach Durchsicht dicker Aktenberge nichts Anrüchiges zutage. Der Fraktionsvorsitzende hatte sich angezeigt, weil er von Franks Vorgängerin eine Eintracht-Freikarte angenommen hatte. Er wollte geprüft wissen, ob er selbst und möglicherweise auch andere Gäste mit der Annahme des Geschenks gegen Recht und Gesetz verstoßen hatten.

In Darmstadt ist von Streit nichts bekannt, obwohl die Logenplätze im Stadion am Böllenfalltor spätestens seit dem Aufstieg von Darmstadt 98 in die 1. Bundesliga ebenfalls hoch begehrt sein dürften. Die Stadt ist Eigentümerin der Sportstätte. Sie verfüge über ein Kontingent von sechs bis acht Tickets, auf die Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) und Sportdezernent Rafael Reißer (CDU) im Rahmen repräsentativer Pflichten zugreifen könnten, teilte Pressesprecher Klaus Honold mit. Es handle sich nicht um Dauerkarten. Vielmehr würden OB und Dezernent je nach Bedarf Karten für den VIP-Bereich ordern.

Als Beispiel nannte Honold den Besuch des Oberbürgermeister der polnischen Partnerstadt Plock, der jüngst gemeinsam mit der Dolmetscherin zu einem Heimspiel ins Stadion eingeladen worden sei. Zu anderen Terminen würden Vertreter von Unternehmen oder Politiker der jeweiligen Bundesligagegner-Städte durch Partsch oder Reißer empfangen, so der Sprecher. Unbeantwortet blieben gestern Fragen nach dem Wert der Tickets und danach, ob Gästelisten geführt werden und ob der OB dem Magistrat über die Besucher regelmäßig Auskunft geben muss.

In Offenbach kauft die Wirtschaftsförderung seit 2013 für den Oberbürgermeister eine Gold-Dauerkarte im Wert von jährlich 2600 Euro. Zwei weitere VIP-Tickets stellt der Fußballclub dem Magistrat kostenlos zur Verfügung. Bürgermeister Peter Schneider (Grüne) teilte gestern aufgrund des FR-Artikels vom Dienstag mit, er habe bei der Magistratsentscheidung über die Freikarten zu Protokoll gegeben, diese nicht zu nutzen. Er sagte, er sei seit vielen Jahren Dauerkartenbesitzer. „Für mich ist klar, Stadionbesuche zahle ich selbst.“