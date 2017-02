Krankheitsfälle an Schulen: Schulen nach Masernausbruch wieder offen

Die Krankheit wurde nach einer Skifreizeit in der Schweiz eingeschleppt. 95 Prozent der Schüler und Lehrer hatten einen Masern-Impfschutz.

Vermutlich waren es ein 15 und ein 17 Jahre alter Schüler, die in der Schweiz eine Skifreizeit verbracht haben, von denen die Masern nach Frankfurt-Höchst in das Friedrich-Dessauer-Gymnasium eingeschleppt wurden. Die beiden Schüler seien, obwohl schon infiziert, weiter zur Schule gegangen, so Udo Götsch vom Frankfurter Stadtgesundheitsamt. So erkläre sich die „relativ hohe Zahl von Folgefällen“.

Acht junge Leute aus Frankfurt und sechs weitere aus dem Main-Taunus-Kreis, dem Hochtaunuskreis und aus Groß-Gerau seien ebenfalls an Masern erkrankt. Ebenso wie ein Schüler der Leibnizschule, die gegenüber vom Friedrich-Dessauer-Gymnasium, auf der anderen Seite der Michael-Stumpf-Straße, liegt. Beide Schulen benutzen eine gemeinsame Bibliothek und Cafeteria.

Nachdem die ersten Masernfälle entdeckt wurde, seien alle Schüler auf ihren Impfschutz hin kontrolliert worden. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hätten festgestellt, dass rund 95 Prozent der Schüler einen Impfschutz gegen Masern besitzen. Wer nicht, wie empfohlen, zwei Mal geimpft worden sei, durfte nicht mehr zur Schule kommen. Inzwischen sei das Schulbesuchsverbot aber wieder aufgehoben worden. Auch ein neun Monate altes Kind in Höchst, ein elf Jahre altes Kind aus Rumänien und eine Erwachsene aus Zeilsheim hätten sich infiziert. „Wo sich die Wegen gekreuzt haben“, sei wohl nicht mehr herauszufinden, meinte Götsch und spielte mit dieser Äußerung darauf an, dass Masern hochgradig ansteckend sind: Oft kann es schon zu einer Ansteckung kommen, wenn sich im selben Raum kurz vorher ein Masernkranker aufgehalten hat. Die Krankheit selbst bezeichnete Götsch als „sehr unangenehm“. Neben Fieber und grippeähnlichen Beschwerden könne es zu einer Lungenentzündung und vor allem bei jüngeren Kindern zu einer Gehirnentzündung kommen. Die Sterblichkeit liege bei 0,1 Prozent – „was nicht wenig ist“.

Der Arzt bestätigte, dass es in Hessen, aber auch in anderen Bundesländern in diesem Jahr „relativ viele Fälle“ gegeben habe. In den beiden Frankfurter Schulen und in einer Berufsschule in Hofheim waren Hunderte Schüler und Lehrer vom Unterricht ausgeschlossen worden, weil ihr Impfschutz nicht ausreichte. Dem Sozialministerium lagen bis zum 17. Februar insgesamt 27 Fälle in Hessen vor. Oft werde die zweite Impfung gegen Masern vergessen, die bis zum zweiten Lebensjahr erfolgen soll.