Kriminalität in Frankfurt: Anklage nach Messerstecherei

Nach einer Messerstecherei in der Hauptwache erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 43 Jahre alten Mann und drei Jugendliche. Bei der Auseinandersetzung im Oktober 2016 waren drei junge Männer schwer verletzt worden.

Ein 43 Jahre alter Mann und drei Jugendliche stechen im Oktober vergangenen Jahres nach einer pro-kurdischen Demonstration in der Frankfurter Innenstadt auf vier Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren ein und verletzten drei davon schwer. Jetzt hat die Frankfurter Staatsanwaltschaft Anklage gegen die vier Angreifer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in vier Fällen und der gefährlichen Köperverletzung erhoben.

Messerstecherei an der Hauptwache Zwei Gruppen geraten an der Hauptwache in Frankfurt in Streit. Die Auseinandersetzung endet mit drei Schwerverletzten. Die Polizei untersucht den Tatort. Foto: Monika Müller Foto: Monika Müller « zurück 1 | 10 weiter »

Tatmotiv war möglicherweise ein Streit zwischen den Jugendlichen wenige Tage vor der Messerstecherei an der Hauptwache. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft trafen die beiden Gruppen nach der Demonstration auf der C-Ebene aufeinander. Der 43 Jahre alte Mann, der Vater einer der Jugendlichen, soll nach einem kurzen Gespräch einem der Jugendlichen der gegnerischen Gruppe mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach griffen er und die ihn begleitenden Jugendlichen, die zur Tatzeit 15 Jahre alt waren, die anderen mit Messern an. Dabei sollen sie, so Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, billigend den Tod ihrer Kontrahenten in Kauf genommen haben. Die vier angegriffenen Jugendlichen erlitten Schnittverletzungen. Zwei wurden dabei scher verletzt, ein dritter erlitt lebensgefährliche Verletzungen und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Drei der Angeklagten sitzen zurzeit in Untersuchungshaf, der vierte wegen geringere Tatbeteiligung nicht.



Nach der Tat war darüber spekuliert worden, ob die Messerstecherei politisch motiviert war. Der 43-Jährige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Vorfeld der Auseinandersetzung daran Anstoß genommen haben, dass ein Bekannter der Angegriffenen einen Pullover mit dem Motiv der türkischen Nationalflagge trug.