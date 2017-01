Kriminalität in Frankfurt: Zwei Kilo Kokain erschnüffelt

Dank eines Spürhunds kommt der Zoll am Frankfurter Flughafen einer Drogenschmugglerin auf die Schliche.

Funde wie diesen hat man nicht alle Tage, selbst als Rauschgiftspürhund am Frankfurter Flughafen nicht. Knapp zwei Kilogramm Kokain, die im Gestänge eines Koffers und in den darin befindlichen Kleidungsstücken versteckt waren, konnten Zollbeamte bereits am 17. November im Transitbereich des Frankfurter Flughafens sicherstellen. Erst jetzt wurde der Vorfall öffentlich gemacht. Maßgeblich an dem Erfolg beteiligt war Rauschgiftspürhund Andra.

Nach Schilderung des Hauptzollamtes hatte der Hund zunächst bei einem Koffer, der bereits für den Weiterflug in die Türkei eingecheckt war, angeschlagen. Bei der Untersuchung bemerkten die Zollbeamten zunächst Verdickungen in mehreren Kleidungsstücken, die sich als eingenähte Beutel entpuppten. Schließlich fanden sich weitere Beutel in der Kofferhülle selbst. Der Wert des Kokains wird auf 76 000 Euro geschätzt. Die mutmaßliche Drogenschmugglerin befindet sich in Untersuchungshaft.