Krippe Kesselbruchweiher Frankfurt: Der Krippenbauer

Das Jesuskind wird erst an Heiligabend in die Naturkrippe gelegt. Foto: christoph boeckheler*

Viele freuen sich über die vorweihnachtliche Geste des Künstlers Gaetano De Caro. Er baut am Kesselbruchweiher in Frankfurt eine Krippe aus Naturmaterialien.

Nicht nur für viele Neu-Isenburger gehört der regelmäßige Spaziergang über die Autobahnbrücke über die A3 zum Kesselbruchweiher zur Vorweihnachtszeit wie das Anzünden der Adventskerzen: Dort ist links von der Brücke kommend nach etwa 100 Metern ein Holzunterstand, in dem seit mehr als zehn Jahren an jedem Weihnachten eine besondere Krippe entsteht. Aus Ästen, Holzstümpfen, Pilzen und allem, was der Wald dort so hergibt, kommen dort nach und nach der Engel, Maria und Josef, die Hirten, Esel und Kuh und ganz zum Schluss das Jesuskind zusammen – sehr stilisiert, aber erkennbar.

Viele Radfahrer, Spaziergänger, selbst Jogger, bleiben hier stehen, schauen sich die mit fortschreitender Adventszeit wachsende Belegschaft an. Auch zahlreiche größere Kinder, sonst für Sonntagsspaziergänge mit den Eltern oft eher weniger aufgeschlossen, lassen sich mit der Aussicht auf die wachsende Krippe noch zum Mitgehen bewegen. Viele Passanten rätseln bei der Interpretation der einzelnen Holzteile, wer wohl der Urheber der Krippe ist.

Auch beim Frankfurter Grünflächenamt weiß man den Namen nicht, von offizieller Seite kommt die vorweihnachtliche Geste jedenfalls nicht. „Wir hängen uns da nicht rein“, sagt ein Mitarbeiter des Grünflächenamtes nach Recherche bei den zuständigen Forstarbeitern. So lange solche Aufbauten nicht stören, würden sie stillschweigend geduldet, lautet die behördliche Ansage.

Spontane Idee

In Neu-Isenburg gibt es einige Menschen, die wissen, wer sich dahinter verbirgt: Es ist der Künstler Gaetano De Caro. Eigentlich male er sozialkritische Bilder, erzählt er. Aber als er an einem warmen Dezembertag kurz vor Heiligabend beim Spaziergang mit seinem Hund am Kesselbruchweiher so gar nicht in Weihnachtsstimmung kommen wollte, hatte er die spontane Idee zur Krippe aus Naturmaterialien. „Das war eher so ein Laune.“

Wie viele Jahre das jetzt her ist, weiß der seit 1969 in Neu-Isenburg lebende Sizilianer nicht mehr. Aber als er vor ein paar Jahren einmal aussetzte, gab es gleich Protest unter seinen Fans: Wer ihn kannte, sprach ihn an, andere hängten einen Zettel an den Holzunterstand und fragten nach, wo Esel, Engel und Maria bleiben. Und De Caro macht seither weiter.

„Am Kesselbruchweiher gehe ich jeden Tag vorbei und weiß, dass ich dort viele Leute erreichen kann. Mir macht das Spaß und ich möchte, dass auch viele andere Leute daran Freude haben“, erzählt er. Den Anfang macht er immer mit dem Engel mit Flügeln aus Reisig, am 25. Dezember legt er dann das Jesuskind ins Stroh.

„Ich verwende alles, was ich an Hölzern finde und suche so lange, bis ich das geeignete Material gefunden habe“, erzählt er. „Bei uns daheim war eine Krippe zur Weihnachtszeit gang und gäbe seit ich klein war“, erzählt der 1952 geborene Sohn eines Bildhauers und Malers. „Daher weiß ich, wo alle Figuren zu stehen haben.“

De Caro möchte die vorweihnachtliche Tradition erhalten, „so lange meine Gesundheit mitmacht“.

Ansporn erhält er aus der Reaktion der Passanten: „Ich finde oft Zettel von Leuten, die sich für die Krippe bedanken.“