Kundgebung „Pulse of Europe“ in Frankfurt: Besseres Image für Europa

Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ kämpft in Frankfurt für Europa und gegen Rechtspopulisten. Sie lädt zu ihrer vierten Kundgebung an diesem Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr auf den Goetheplatz ein.

Zwei der zehn Initiatoren sind Daniel und Sabine Röder. Einen Tag nach der Trump-Wahl gründeten sie für ein starkes, demokratisches Europa „Pulse of Europe“, also den „Puls Europas“.

Mitinitiator Jens Pätzold sagt: „Wir wollen Europa wieder positiv besetzen. Und wollen vor allen Dingen die verunsicherten Bürger nicht den Rechtspopulisten überlassen.“ Das Publikum, das sie anziehen, ist altersmäßig bunt durchmischt: Es sind besorgte Studierende, junge Eltern und Senioren. Die Initiative hat die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich im Frühjahr sowie zum Bundestag im Herbst im Blick. „Aus unserer Sicht sind das die Schicksalswahlen für die Europäische Union“, sagt Daniel Röder.

Inzwischen kommen bis zu 700 Menschen zu den „Pulse“-Kundgebungen in die Frankfurter Innenstadt: Sie haben die blau-gelben Europafahnen umgelegt oder schwingen Fähnchen in der Hand. Kurze Redebeiträge gibt es von den Veranstaltern sowie jenen Teilnehmern, die spontan das „offene Mikrofon“ ergreifen. Am Ende fassen sich alle an den Händen und bilden eine riesige Menschenkette rund um den Goetheplatz.

Parallel dazu gehen auch in Freiburg und Karlsruhe Menschen auf die Straße, „um den europäischen Pulsschlag wieder spürbar zu machen“. Köln und Amsterdam sollen am Sonntag folgen – und bald auch Paris. Zudem gebe es Anfragen aus Städten wie Stuttgart und Berlin, erzählt Daniel Röder. Die ganz große Resonanz Tausender fehlt – zumindest noch. „Viele Leute sind in dem lange stabilen System behäbig geworden“, sagt der 44-Jährige.

Der parteiunabhängige Verein spreche auch Studierendenvertretungen der Hochschulen und einige Gewerkschaften an. Mehrere Kirchengemeinden, die Jüdische Gemeinde sowie deutsch-türkische und deutsch-griechische Freundeskreise hätten sie schon unterstützt. Europa komme bei den Bürgern nicht gut genug an. „Wir meinen auch, dass die EU reformierbar sein muss“, sagt Röder. (mit dpa)