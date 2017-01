Landgericht Frankfurt: Ein Richter erzählt

Klaus Drescher geht am 3. Februar in Ruhestand. Foto: Rolf Oeser

Klaus Drescher, Vorsitzender der Schwurgerichtskammer am Frankfurter Landgericht, geht in den Ruhestand. Der FR erzählt er von Charly und dem Kannibalen.

Es gibt Menschen, die haben im Alter ein Geschichtenerzählproblem. Wenn die Enkelschar am Bullerofen eine Geschichte einfordert. Und ihnen keine einfällt.

Dieses Problem wird Klaus Drescher nicht haben. Er könnte etwa die Geschichte von Charly erzählen, dem einzigen Opfer des Nestlé- und Thomy-Erpressers Alexandru N. Und die geht so: In den Jahren 1996 bis 1998 erpresste jener Alexandru N. die beiden Lebensmittelkonzerne mit einer perfiden Masche: Er vergiftete deren Produkte mit selbstgemachter Blausäure und platzierte diese in Supermärkten, verschickte sie an zufällig ausgewählte Adressaten oder verbuddelte sie an Kinderspielplätzen. Wie durch ein Wunder nahm niemand Schaden – außer den beiden Firmen, deren Umsatz bröselte. N. forderte Rohdiamanten im Wert von 25 Millionen Mark.

Für die Übergabe hatte sich der passionierte Brieftaubenzüchter etwas einfallen lassen: Er hatte einen Schwarm Brieftauben nahe einer Autobahnraststätte deponiert, die für die Übergabe genutzt werden sollte. Die Polizei stattete die Tauben statt mit Diamanten mit Peilsendern aus. Doch die Vögel, verwirrt vom schlechten Wetter und wohl auch den Signalen der Peilsender, versagten – bis auf Charly. Unbeirrt flog er bis zum Gartengrundstück des Täters nahe Kronberg. Alexandru N. war überführt. Und Charly mausetot. Die Polizei, die nicht auf ihren Peilsender verzichten wollte, holte Charly mit einem finalen Schuss vom Himmel, als sich der Held der Ermittlungen wieder vom Acker machen wollte. Charlys ausgestopfte sterbliche Überreste kann man heute noch im Kriminalmuseum begaffen.

Das letzte Wort in der Sache aber hatte der Richter Klaus Drescher, der Alexandru N. für elf Jahre ins Gefängnis schickte. Charlys Tod bleibt allerdings ungerächt, daher hat die Geschichte keine Moral, aber sie ist gut. Und selbst wenn sie wider Erwarten nicht zünden sollte, kann Drescher ja immer noch den Kannibalen auspacken. Doch dazu später.

Am 3. Februar wird Klaus Drescher, seit einem Dutzend Jahren Vorsitzender einer der beiden Schwurgerichtskammern beim Landgericht, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Was in der Frankfurter Justiz mehrheitlich betrauert wird. Drescher war, mal so als Tatsachenbehauptung in den Raum gestellt, ein guter Richter.

Nicht immer ein milder. Wenn er es für geboten hielt, verteilte er das Strafmaß durchaus mit großer Kelle. Bei den Zuschauern war Drescher beliebt, weil seine Urteilsbegründungen klar verständlich, gut strukturiert und nicht ausufernd gerieten. Möglicherweise wurde aus denselben Gründen hin und wieder ein Drescher-Urteil vom Bundesgerichtshof kassiert – wenn auch fast immer in Fällen, in denen das Strafmaß eher niedrig war, was hin und wieder auf den Fluren mit der flapsigen Bemerkung „Der milde Drescher geht nicht durch“ kommentiert wurde. Aber sonst: kein böses Wort.

Brieftaube Charly. Foto: peter-juelich.com

Die Große Strafkammer war unter dem Vorsitz Dreschers zudem auch oft eine unterhaltsame Bühne. Auch wenn Drescher sie nie als solche missbraucht hat. Aber allein die Tatsache, dass er sich so gut wie nie aus der Ruhe bringen ließ, spornte andere mitunter zu Höchstleistungen an. Ulrich Endres etwa, das offizielle HB-Männchen der Frankfurter Anwaltsavantgarde, war nie so gut wie unter Dreschers Vorsitz, brillierte dort in sämtlichen Schattierungen zwischen Cicero und Rumpelstilzchen und beeindruckte damit alle Anwesenden außer Klaus Drescher. Der Zuschauer aber verließ den Gerichtsaal mit dem guten Gefühl, einen schön altmodischen Gerichtsfilm mit Jack Lemmon und Walther Matthau gesehen zu haben – und auch noch für umme.

Was Drescher aber vor allem auszeichnete, war die Fähigkeit, sich nicht nur in andere Menschen, sondern auch in andere Milieus hineinzuversetzen. „Ich habe immer versucht, zu verstehen“, sagt Drescher. Darauf konnten sich die Angeklagten verlassen – selbst der geistesschwächste Berufstrinker und Tagedieb wurde vor der Großen Strafkammer mit Respekt behandelt. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Nicht selbstverständlich ist, dass ein Richter akzeptiert, dass manche Menschen mitunter handeln, ohne vorher zu denken, weil das Denken einfach nicht ihr Ding ist. Drescher verstand das.

Vielleicht, sagt er, hätten ihm dafür die Jahre als Gebirgsjäger bei der Bundeswehr geholfen. Oder die Zeit als aktiver Fußballer, zuletzt in der Landesliga. „Da bekommt man Einblicke in ein Milieu, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt.“

Wenn man Dreschers Milieu im Fernsehen sucht, muss man wohl auf ZDF oder Arte schalten. Richter am Landgericht, Offizier der Reserve, Familienvater, Aktivfels in einer protestantischen Kirchengemeinde, Freizeitsportler, Kunstliebhaber. Er fährt leidenschaftlich Fahrrad, und zwar stets mit Helm. Einer Kollegin, die ihn einmal wegen seines Ski-Helmes hänselte (als sowas noch nicht üblich war), tat er kund: „Jeder schützt das, was ihm wichtig ist. Früher trug ich ein Suspensorium, heute einen Helm.“

Ein bisschen Drescher liefe wohl auch im HR, der Hesse ist Frankfurter durch und durch: in Frankfurt geboren, in Frankfurt Abitur, in Frankfurt studiert, in Frankfurt als Referendar angefangen. Ein unverbesserlicher Eintracht-Fan. Gut, eine Zeitlang war er auch Richter am Amtsgericht Offenbach. An diese Zeit denkt er gerne zurück: „Es ist gar nicht so schlimm, als Frankfurter Offenbacher zu verurteilen.“

Hier hat Drescher viele Jahre gewirkt. Foto: Andreas Arnold

Als Freund salopper Bemerkungen ist Drescher bekannt. Auch aus dem Kannibalen-Prozess, Dreschers wohl spektakulärstem Fall, ist ein solcher überliefert. Der Angeklagte Armin Meiwes hatte 2001 eine Internetbekanntschaft – mit deren Einverständnis – geschlachtet und die grausigen Szenen gefilmt. Das Landgericht Kassel hatte ihn 2004 wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren verurteilt, der BGH hob das Urteil auf, der Fall landete 2006 vor Dreschers Kammer – hier wurde Meiwes wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. An einem der Verhandlungstage – es wurden die gruseligen Videos gezeigt, guckte Drescher irgendwann auf die Uhr und sprach den lapidaren Satz: „Wir machen jetzt weiter bis zur Penisamputation, und dann machen wir Mittag.“

So kaltschnäuzig, wie das wirkte, war es gar nicht. Auch mit Rücksicht auf die Schöffen hatte Drescher darauf verzichtet, die gesamten viereinhalb Stunden auf Video anzugucken. Die Schlüsselszenen genügten ihm – zumal beim Betrachten der Filme in Kassel schon Zuschauer umgekippt waren. Drescher sorgte dafür, dass die schlimmsten Szenen immer wieder durch weniger schlimme aufgelockert wurden. Und das hier war ausnahmsweise eine Lebenswelt, in die er sich gar nicht hineinversetzen wollte. „Das war so abgedreht, dass es die Sache schon wieder einfach gemacht hat.“

Bilder vom Kannibalen hat er nicht mit nach Hause genommen. Nicht im Aktenkoffer, nicht im Kopf, dessen Schutz ihm ja wichtig ist. „Dann kann man den Job nicht machen, dann frisst es einen auf“, sagt Drescher und meint nicht explizit den Kannibalen.

Er hat nie etwas mit nach Hause genommen. Wenn er mal am Wochenende arbeiten musste, dann setzte er den Helm auf, schwang sich aufs Fahrrad und radelte zum Gericht. Tauchte wieder ein in die Welt der Mörder und Totschläger, der Verzweifelten und Bösartigen. Und tauchte wieder auf.

Jetzt hat die Taucherei ein Ende. Drescher will sich künftig an der Oberfläche bewegen. Skifahren, Radfahren, die Gemeinde, endlich mal spontane Städtereisen machen können. Eine Zulassung als Anwalt schließt er aus, das findet er ein bisschen würdelos, vor allem gebe es aber auch genug junge Anwälte, er wolle da nicht stören. Vielleicht hie und da ein wenig Ehrenamt. Und als Geschichtenerzähler muss er sich ja auch keine Sorgen machen.

Sein Nachfolger bei der Großen Strafkammer wird Volker Kaiser-Klan, er tritt in große Fußstapfen.