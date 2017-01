Magistrat in Frankfurt: OB-Vertrauter wird Amtsleiter

Tarkan Akman wird ab 1. Februar die Kommunikationsarbeit im Römer in Frankfurt verantworten. Die Berufung des 47 Jahre alten Sozialdemokraten war ein Politikum.

Tarkan Akman wird vom 1. Februar an offiziell Leiter des neugebildeten städtischen Amtes für Kommunikation und Stadtmarketing. Akman setzte sich in einer bundesweiten Ausschreibung unter knapp 50 Bewerberinnen und Bewerbern durch. Der 47-jährige Sozialdemokrat gilt als enger Vertrauter von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Er hatte seit der Wahl Feldmanns 2012 im OB-Büro gearbeitet. „Als überzeugter Frankfurter macht es mich stolz, dieses neue Amt leiten zu dürfen“, sagte Akman.

Die Berufung wurde am Freitag offiziell von der Stadtregierung beschlossen. Der Oberbürgermeister sprach gegenüber der FR von einem „sehr sauberen Verfahren“. Nachdem die FR 2016 von der Absicht des OB berichtet hatte, Akman zum Leiter des wichtigen neuen Amtes zu machen, hatten sich insbesondere die Grünen für eine öffentliche Ausschreibung des Postens eingesetzt. Die erfolgte dann. Unter den rund 50 eingegangenen Bewerbungen fanden sich nach FR-Informationen 18 Frauen. Sieben Personen, darunter Akman, wurden zur internen Vorsprache im Römer eingeladen. Das vertrauliche Auswahlgremium, dem auch die Frauenbeauftragte und der Vertreter des Gesamtpersonalrates angehörte, votierte dem Vernehmen nach „sehr klar“ für Akman. Er habe die „beste Präsentation“ abgeliefert.

Der frühere OB-Referent leitet seit dem 1. Oktober das neugebildete Amt bereits kommissarisch. Zuvor war er Chef einer 2013 gebildeten Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Stadtmarketing-Aktivitäten. Der Sozialdemokrat hatte beruflich Erfahrung unter anderem als Geschäftsführer von IT-Firmen im Rhein-Main-Gebiet gesammelt.

Insgesamt dauerte der offizielle Auswahlprozess jetzt zwei Monate. Der Oberbürgermeister macht allerdings ein Zugeständnis an die Kritiker, die befürchten, Feldmann schaffe sich vor der OB-Wahl 2018 vor allem ein schlagkräftiges Instrument für die Eigenwerbung.

Demnach wird es eine eigenständige Abteilungsleitung „Presse“ innerhalb des neuen Amtes geben. Die Besetzung dieser Position soll demnächst ausgeschrieben werden, wie der Magistrat am Freitag beschlossen hat. Der Oberbürgermeister sagte, damit solle die Eigenständigkeit der Pressearbeit betont werden. Der neue Abteilungsleiter wird im Wesentlichen die Aufgaben von Thomas Scheben übernehmen. Er wird in den kommenden Tagen ins Hauptamt der Stadt wechseln. Ohnehin ist die Fluktuation im einstigen Presse- und Informationsamt hoch. Der Leiter, Nikolaus Münster, war im Herbst in den Ruhestand verabschiedet worden, andere Beschäftigte suchen sich neue Aufgaben. So wird die langjährige Mitarbeiterin Jana Kremin Sprecherin im Kulturdezernat von Ina Hartwig (SPD).

Tarkan Akman macht Karriere im Römer. Foto: Rainer Rüffer

Die Aufgabe des neuen Amtes, das römerintern bereits mit dem Wort „Kus“ bezeichnet wird, ist es, weltweit ein möglichst positives Bild der fünftgrößten deutschen Stadt zu zeichnen. Das Stadtmarketing soll nach dem Willen Feldmanns insgesamt schlagkräftiger aufgestellt werden. Dabei gehe es auch um eine Stärkung des „Heimatgefühls“ der Menschen in der Stadt. Die Kommunalpolitiker beobachten mit einer gewissen Sorge die hohe Fluktuation innerhalb der rasch wachsenden Stadtbevölkerung. Innerhalb von zehn Jahren soll sich etwa ein Drittel der Menschen austauschen. Für die Politik werde es deshalb immer schwieriger, in der internationalen Dienstleistungsstadt Frankfurt nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Das neue Amt werde allen Mitgliedern des hauptamtlichen Magistrats dienen, betonte der Oberbürgermeister im Gespräch mit der FR. Es sei keineswegs auf ihn persönlich zugeschnitten.

Das „Kus“ zählt etwa 120 Stellen. In ihm ist unter anderem das früher selbständige Presse- und Informationsamt aufgegangen. Das „Kus“ umfasst außerdem das Amt des Oberbürgermeisters mit den Abteilungen für internationale Beziehungen und dem Protokoll der Stadt. An den regelmäßigen Sitzungen nehmen auch Vertreter der städtischen Tourismus und Congress GmbH und der FrankfurtRheinMain International Marketing of the Region GmbH teil. Nicht angetastet wird die Position von Protokollchef Karlheinz Voß. Seine Amtszeit läuft im Mai 2018 aus.