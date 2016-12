Main-Lauf-Cup: Jahresabschluss im Stadtwald

Zum traditionellen Spiridon-Silvesterlauf werden am Samstag rund 2000 Läufer erwartet. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich.

Beim Spiridon-Silvesterlauf am Samstag stehen diesmal die Streckenposten unter besonderer Beobachtung. Denn bei zwei Läufen des Main-Lauf-Cups in diesem Jahr konnten die Rennen für Kinder und Jugendliche nicht gewertet werden, weil sie auf eine falsche Strecke geleitet wurden. „Unsere Streckenposten stehen daher unter Hochspannung“, sagt der Spiridon-Vorsitzende Thomas Rautenberg mit einem Augenzwinkern.

Der Silvesterlauf des Vereins Spiridon wird in diesem Jahr bereits zum 38. Mal ausgetragen und bildet traditionell den Abschluss der regionalen Serie Main-Lauf-Cup. Rund 2000 Läufer werden auf der zehn Kilometer langen Strecke durch den Frankfurter Stadtwald rund ums Stadion erwartet. Bislang gebe es zwar erst 1600 Anmeldungen, aber traditionell nehmen an dem Lauf sehr viele Kurzentschlossene teil. „Viele Läufer kommen aus anderen Sportarten und machen es daher vom Wetter abhängig, ob sie mitlaufen“, so Rautenberg.

Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. Für die Erwachsenen geht es um 12 Uhr los, für Kinder und Jugendliche starten die Läufe über zwei und vier Kilometer bereits um 11 Uhr. Das Startgeld kostet für Kinder und Jugendliche drei Euro, für erwachsene Nachmelder 15 Euro.

Rautenberg hofft noch auf ein paar kurzentschlossene prominente Überraschungsgäste, vielleicht auch aus dem Triathlon. Spannung ist aber auch so geboten. Denn sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern entscheidet sich der Sieg der kompletten Laufserie diesmal erst beim Silvesterlauf.

Weitere Infos: www.spiridon-silvesterlauf.de