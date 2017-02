Mann im Main bei Frankfurt: Rollstuhlfahrer fällt in Main

Ein Mann stürzt mit einem Elektrorollstuhl in den Main bei Frankfurt. Passanten eilen im sofort zu Hilfe. Auch die Berufsfeuerwehr ist im Einsatz.

Platsch! Auf einmal fällt der Mann im Elektrorollstuhl in den Main. Warum er am 14. Februar gegen 13.20 Uhr in Höhe des Holbeinsteges mit seinem Gefährt in den Fluss stürzte, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar.

Auf jeden Fall hatte der Rollstuhlfahrer Glück im Unglück. Denn Passanten sahen seinen Sturz und eilten dem Mann sofort zu Hilfe. "Unter den Helfern war auch ein Beamter der Feuer- und Rettungswache 2, welcher zufällig privat vor Ort war", berichtet die Feuerwehr.

Den Helfern gelang es, den Rollstuhlfahrer ans sichere Ufer zu ziehen. Dort wurde er von der Besatzung eines Notarzt- und Rettungswagens betreut.

Die Berufsfeuerwehr konnte sich somit ganz auf das Bergen des Rollstuhls konzentrieren. "Ein Taucher ging ins Wasser und befestigte eine Rundschlinge an dem Rollstuhl, welcher dann mit einem Kran geborgen wurde", so die Feuerwehr.