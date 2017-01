Masern in Frankfurt: Schulverbot nach Masernverdacht

Schüler, die nicht gegen Masern geimpft sind, dürfen zurzeit nicht das Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Frankfurt-Höchst besuchen. Der Grund: Es besteht der Verdacht, dass zwei Schüler erkrankt sind.

Am Friedrich-Dessauer-Gymnasium (FDG) in Höchst besteht bei zwei Schülern der Verdacht, dass sie an Masern erkrankt sind. Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt hat in einem Brief nun die Eltern aufgefordert, den Impfstatus ihrer Kinder zu überprüfen. Wer nicht zweimal gegen Masern geimpft ist oder nachweislich in der Vergangenheit an Masern erkrankt war, darf die Schule bis Freitag nächster Woche nicht besuchen. Die nicht oder nur einmal Geimpften dürfen nur dann zum Unterricht kommen, wenn sie sich unverzüglich impfen lassen. Damit will das Amt „Ausbrüche dieser keineswegs harmlosen Krankheit in Kindergemeinschaftseinrichtungen verhindern“.

Masern sind eine Virusinfektion, die durch Tröpfchen übertragen wird und als sehr ansteckend gilt. Die Krankheit beginnt mit Fieber, Schnupfen, Bronchitis und Bindehautentzündung, vier bis fünf Tage später tritt ein Hautausschlag auf. In seltenen Fällen kann es zu schweren Krankheitsverläufen mit Lungen- und Gehirnhautentzündung kommen. Die Masern auszurotten ist erklärtes Ziel der Weltgesundheitsorganisation. Dafür ist eine Impfquote von 95 Prozent notwendig. Deutschland hat dieses Ziel noch nicht erreicht.