Modellversuch in Frankfurt: Cannabis-Entscheidung begrüßt

Nach der Entscheidung des Deutschen Bundestages fordern die Grünen und die FDP-Fraktion in Frankfurt einen Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene.

Die Entscheidung des Deutschen Bundestages, Cannabis auf Rezept zuzulassen, ist am Donnerstagabend im Gesundheitsausschuss von allen Fraktionen ausdrücklich begrüßt worden. Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) versprach, dass sich seine Verwaltung „möglichst schnell“ ein Bild über die Auswirkungen für die Kommune und die hiesigen Krankenhäuser machen werde. Bereits ab März kann schwer und chronisch Kranken Cannabis verordnet werden. Die Kosten übernimmt die Krankenkasse.

Ausschussvorsitzende Renate Wolter-Brandecker (SPD) wies darauf hin, dass das neue Gesetz noch immer eine Menge bürokratischer Hürden enthalte. Sie berichtete von einem Besuch in Israel, wo der Einsatz von Cannabis in Altenheimen „eine Selbstverständlichkeit“ sei. In dortigen Krankenhäusern werde die Substanz, die nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz zu den weichen Drogen gehört, seit zehn Jahren verwendet. Und vom Landeswirtschaftsministerium werde Cannabis als Heilpflanze eingestuft.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU, Verena David, sagte, sie habe „sehnsüchtig darauf gewartet“, dass Cannabis als Medikament zugelassen werde. Die grüne Politikerin Birgit Ross hatte sich bereits vor der Sitzung zu Wort gemeldet und den Beschluss als „lange überfällig“ begrüßt. Damit verlasse auch in Deutschland Cannabis die Tabuzone. Jetzt müsse es darum gehen, die Tradition des Frankfurter Wegs in der Drogenpolitik fortzusetzen und „im Sinne einer funktionierenden Prävention für Jugendliche“ Cannabis weiter zu enttabuisieren. Ross schlägt vor, die Abgabe an Erwachsene aus der Illegalität herauszuholen.

Der FDP-Stadtverordnete Yanki Pürsün verwies auf einen Antrag seiner Fraktion, in dem ein Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis gefordert und der Magistrat aufgefordert wird, die entsprechenden Ausnahmegenehmigungen zu beantragen. Die bisherige rechtliche Handhabung habe sich nicht als erfolgreich erwiesen, begründet der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Uwe Schulz, den Antrag. „Sie rennen bei uns offene Türen ein“, kommentierte Pürsün die Beiträge im Ausschuss und lud die Fraktionen ein, für den FDP-Antrag zu votieren.