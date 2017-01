Mord in Sachsenhausen: Anklage nach Auftragsmord

Ein Mann soll im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen im Auftrag eines anderen einen Geschäftsmann mit drei Schüssen getötet haben. Jetzt wird Anklage gegen den 45-Jährigen erhoben.

Nach einem Auftragsmord vor einem Frankfurter Wettbüro hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den mutmaßlichen Killer erhoben. Der 45-Jährige werde sich voraussichtlich wegen heimtückischen Mordes aus Habgier vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten haben, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Am 3. Januar 2014 war der damals 50 Jahre alte Inhaber eines Wettbüros in Sachsenhausen auf dem Weg zu seinem Geschäft mit drei Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet worden. Seine Leiche wurde an einem Büro- und Ärztehaus in der Walter-Kolb-Straße gefunden.

Der Angeschuldigte muss sich wegen des Besitzes der Maschinenpistole voraussichtlich auch wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor Gericht verantworten.

Auftraggeber für die Tat soll ein 49 Jahre alter früherer Geschäftspartner des Opfers sein, der bereits im Dezember 2013 mit unbekanntem Ziel Deutschland verlassen hat. Die beiden Geschäftsleute hatten sich offenbar im Streit getrennt. "Der Auftraggeber machte dabei das Opfer für sein berufliches Scheitern verantwortlich", sagte Niesen. Von dem ausgereisten Mann fehlt bislang jede Spur. Der Killer war laut Anklage noch am Abend des Tattages in Neu-Isenburg mit falschen Papieren festgenommen worden. Mittlerweile sitzt er in Haft, nachdem er in Berlin wegen einer anderen Gewalttat zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden war. (dpa/FR)