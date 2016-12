Museen in Frankfurt: Kinder zahlen nichts

Das Kinder Museum an der Hauptwache ist eines der Häusern, in denen der Eintritt vom 1. Januar an frei ist. Foto: Kinder Museum Frankfurt / Stefanie Kösling

Kinder und Jugendliche, die in Frankfurt ein Museum besuchen wollen, müssen ab 1. Januar keinen Eintritt mehr zahlen. Das gilt allerdings nur für die städtischen Museen.

Dieser Schritt ist in seiner kulturpolitischen Bedeutung nicht zu unterschätzen. Nach fast einem Vierteljahrhundert kehrt die Stadt Frankfurt zum freien Eintritt für junge Menschen in den städtischen Museen zurück. Vom 1. Januar 2017 an gilt: Für Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit sind alle Dauer- und Sonderausstellungen der Häuser kostenfrei. Sechzehn Kulturorte sind inbegriffen: Archäologisches Museum, Caricatura, Deutsches Architekturmuseum, Hindemith-Kabinett im Kuhhirtenturm, Historisches Museum, Ikonen-Museum, Institut für Stadtgeschichte, Jüdisches Museum, Kinder Museum, Kronberger Haus, Museum Angewandte Kunst, das Museum für Moderne Kunst mit seinen drei Häusern, das Museum Judengasse und das Weltkulturen-Museum.

Damit stellt die Stadtregierung von CDU, SPD und Grünen einen Zustand wieder her, der bis zum Jahre 1993 in Frankfurt bestanden hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sogar der freie Zugang für alle gegolten. Der frühere langjährige Kulturdezernent Hilmar Hoffmann (SPD) hatte diese Regelung im Rahmen seines Konzepts der „Kultur für alle“ auch lange verteidigen können.

Doch Hoffmann war 1990 in Ruhestand gegangen. Zugleich hatten sich die Prioritäten der Kommunalpolitik und die Finanzlage der Stadt gravierend verändert.

Eine rot-grüne Stadtregierung konzentriert sich von 1989 an auf Wohnungsbau, die Definition eines Grüngürtels rund um die Stadt, eine fortschrittliche Integrationspolitik mit dem ersten Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Deutschland.

Parallel dazu verschlechtert sich die finanzielle Situation der Kommune. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer brechen als Folge einer wirtschaftlichen Krise in Gesamtdeutschland ein, riesige Fehlbeträge tun sich im städtischen Etat auf. Der Magistrat von SPD und Grünen muss reagieren: Am 22. Oktober 1993 legt die Stadtregierung den Haushaltsentwurf 1994 vor, die sogenannte Liste der Grausamkeiten. Im Kulturetat, mit 480 Millionen Mark der größte aller deutschen Kommunen, sollen 47 Millionen Mark eingespart werden.

Die Museen bekommen kein Geld mehr für Ausstellungen. Zum ersten Mal erheben die Häuser Eintritt – in der Folge geht der Besuch in den Museen stark zurück.

Familien Freier Eintritt in Museen – das ist kein Frankfurter Alleinstellungsmerkmal. Seit Herbst können ganze Familien gratis die Dauerausstellungen der Hessischen Landesmuseen in Wiesbaden, Darmstadt und Kassel besuchen.

Genau den gegenteiligen Effekt erhofft sich Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) heute. „Der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche ist ein wichtiges Signal zur Ausweitung kultureller Bildung und Partizipation“, sagt sie. Gerade in Zeiten des erstarkenden Rechtspopulismus gelte es, „die Türen der Kulturinstitutionen zu öffnen, um Kinder hineinzuholen, unabhängig von Herkunft und Einkommen“.

Wenn Kinder lernten, sich ein eigenes ästhetisches Urteil zu bilden und sich individuell auszudrücken, stärke das ihr Selbstbewusstsein. Kinder und Jugendliche würden eingeladen, aktiv am kulturellen Angebot der Stadt teilzunehmen.

Ausdrücklich einbezogen in das Angebot des freien Zugangs sind auch die 46 000 Studierenden der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. Sie müssen lediglich ihre Goethecard als Kulturticket vorzeigen und kommen so kostenlos in die Ausstellungen. Dieses Projekt war bereits zum Sommersemester 2015 gestartet worden, damals initiiert vom Asta der Goethe-Uni. Die Studierenden bezahlen als Gegenleistung nur einen Euro pro Semester.

Regeln für Museen Der letzte Samstag im Monat bleibt in den städtischen Museen für alle Besucherinnen und Besucher eintrittsfrei. Der Preis der Jahreskarte für Museen ändert sich nicht. Diese Museumsufercard kostet wie bisher 85 Euro für Einzelpersonen, 42 Euro bei ermäßigtem Eintritt und 150 Euro für Familien. Mit der Karte kann man ein Jahr lang alle Dauer- und Sonderausstellungen in 34 Museen besuchen. Derzeit besitzen mehr als 20 000 Menschen aus Frankfurt und der Region diese Karte, davon 6000 Familien. Den derzeitigen Inhabern der Familiencard gewährt die Stadt 2017 einmalig einen Aktionsgutschein über 20 Euro für museumspädagogische Angebote. Für alle Inhaber des Frankfurt-Passes gilt in den städtischen Museen ein Eintritt für Erwachsene von nur einem Euro. jg

Der freie Eintritt für junge Menschen, von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember beschlossen, weist allerdings einen großen Pferdefuß auf: Er gilt nicht für die nicht-städtischen Museen.

Dazu zählen besonders besuchsstarke Häuser: Das Senckenberg Museum, das Deutsche Filmmuseum oder auch das Museum für Kommunikation, ebenso Städel und Liebieghaus sowie die Kunsthalle Schirn. Sie alle halten am Eintritt fest – und verweisen auf die finanzielle Belastung, die es bedeuten würde, ihn für Unter-18-Jährige abzuschaffen.

Neuerungen Heiraten teurer: Familienpolitisch gesehen ist das ein Rückschlag: Heiraten wird teurer. Die Eheschließung im Standesamt kostet ab 1. Januar 42 statt 40 Euro, außerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes sogar 63 statt 60 Euro. Auch für Personenstandsurkunden, also etwa die Geburtsurkunde, muss im neuen Jahr mehr bezahlt werden: elf statt bisher zehn Euro.



So sehen die Direktoren dieser Häuser denn auch eine „Wettbewerbsverzerrung“ im Schritt der Stadt, wie es Helmut Gold, der Direktor des Museums für Kommunikation, formuliert hat.

Claudia Dillmann, die Chefin des Deutschen Filmmuseums, begrüßt den freien Eintritt für junge Menschen in den städtischen Museen als „richtigen und wichtigen kulturpolitischen Schritt“. Leider sei die Stadt aber nur bereit, den rein städtischen Häusern den beträchtlichen Einnahmeausfall zu erstatten. Deshalb sehe sich das Filmmuseum gezwungen, am bestehenden Eintritt für Kinder und Jugendliche festzuhalten.

Ohne diese Einnahmen fehlten alleine dem Filmmuseum in diesem Jahr 140 000 Euro in der Kasse. Claudia Dillmann hofft, „dass die Stadt Frankfurt sich doch noch dazu entschließen wird, die Kosten für die Einführung des freien Eintritts für Kinder und Jugendliche auch für unser Haus zu tragen“.

Hinweise darauf, dass sich diese Hoffnung erfüllen wird, gibt es freilich nicht. So werden die nicht-städtischen Museen ab 1. Januar in eine schwierige Situation geraten: Sie werden erklären müssen, warum sie weiter Eintrittsgeld von jungen Menschen verlangen. Das Deutsche Filmmuseum, Schaumainkai 41, liegt nur wenige Schritte neben dem Deutschen Architekturmuseum, Schaumainkai 43. Das betreten junge Leute mit Beginn des neuen Jahres kostenlos.