Nachruf: Kurt Weiner ist tot

Der große Frankfurter Fotograf Kurt Weiner ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war immer auf der Suche nach dem „anderen Bild“ und arbeitete lange für die FR.

Als er vor zwei Monaten seinen 95. Geburtstag feiert, kommen viele, die im Berufsleben seine Konkurrenten gewesen sind. Das ist vielleicht die größte Ehre, die ihm widerfahren ist. An den Wänden des Saales hängen noch einmal Bilder, die seine liebsten Motive zeigen: Menschen. Jetzt ist der große Fotograf Kurt Weiner gestorben, friedlich, umgeben von seiner Familie.

Schon seit Tagen hatte er sich von alten Freunden verabschiedet, mit der klaren Aussage: Leb’ wohl, wir sehen uns nicht wieder. So direkt, ohne große Umstände, ohne falsche Töne agierte der gebürtige Danziger sein Leben lang.

Wieder geht jetzt einer, der von der blutigen Erfahrung des Zweiten Weltkrieges geprägt war. Die ließ ihn nicht los. Und brachte ihn zugleich dazu, sich für eine friedvolle und solidarische Gesellschaft zu engagieren, für die Menschen, die nicht zu den Profiteuren des kapitalistischen Wirtschaftssystems gehörten.

Die andere Geschichte OB Walter Kolb räumt 1946 Trümmer weg. « zurück 1 | 4 weiter »

Vier Jahrzehnte lang, von 1946 bis 1986, arbeitete er für die Frankfurter Rundschau. Er hatte als junger Mann, als Fotografie-Lehrling, buchstäblich miterlebt, wie die Deutschen den Zweiten Weltkrieg eröffneten. Das Kriegsschiff „Schleswig-Holstein“ beschießt am 1. September 1939 die Westerplatte, und um den 18-Jährigen herum schlagen die schweren Granaten ein. Später erlebt er erbitterte Kämpfe an der Ostfront und 1944 an der Invasionsfront in der Normandie.

Als er aus der US-Gefangenschaft entlassen wird, geschieht das mit dem ausdrücklichen Auftrag, die Heimat „wieder aufzubauen“. Seine ersten Fotografien entstehen in der Trümmerlandschaft des kriegszerstörten Frankfurt. Und es ist irgendwie selbstverständlich, dass er für die Frankfurter Rundschau fotografiert – stand sie doch 1946 für neue politische Ziele: antimilitaristisch, demokratisch, antikapitalistisch.

In den nächsten 40 Jahren entstehen fotografische Ikonen, die aus der Arbeit vieler Kolleginnen und Kollegen herausragen. Weiner ist, wie er selbst sagt, stets auf der Suche nach dem „anderen Bild“. Und es gelingt ihm ein ums andere Mal. Ob es jetzt der Studentenführer Daniel Cohn-Bendit ist, der 1968 an der Paulskirche eine Polizeiabsperrung durchbricht. Oder die Luxus-Prostituierte Rosemarie Nitribitt, die sich kurz vor ihrer Ermordung am Fenster sonnt.

Das Prädikat des Fotokünstlers hat Weiner stets von sich gewiesen. „Ich wollte keine Kunst machen, sondern Erlebnisse festhalten.“ Er wollte den Alltag abbilden, nicht mehr. Und doch tat er viel mehr. Viele Personen der Zeitgeschichte hat er auf ganz besondere Weise gezeigt, vom US-Präsidenten John F. Kennedy und den Bundeskanzler Willy Brandt bis hin zur Diva Marlene Dietrich und dem Regisseur Alfred Hitchcock.

Seine besondere Zuneigung aber gehörte dem Straßenhändler, dem begeisterten Fassenachter, dem Kriegsinvaliden, dem Bettler. Dem völlig erschöpften Trompeter Louis Armstrong, der sich beim Konzert in der Kongresshalle verausgabt hatte.

Weiners Erbe sind weit mehr als 100 000 Fotografien, die er zum Teil dem Institut für Stadtgeschichte übergeben hat. Der Auftrag, den er seinen Berufskollegen hinterlässt, ist der Blick auf die, die nicht im Rampenlicht stehen. Das ist schwer genug in einer Zeit, in der der Journalismus atemlos und gehetzt zu werden droht.