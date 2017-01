Nachwuchs-Reporter: Junger Kollege besucht die FR

Masterplan Journalismus: Wie der Schülerzeitungsreporter Dominik Brenzel (12) auf seinen Traumberuf zusteuert.

Es gibt Leute, die trauen sich was. Und zu denen gehört ganz klar der zwölfjährige Dominik Brenzel aus der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach. Er geht in die Journalismus-AG. „Wir schreiben dort die Schülerzeitung“, informierte er kürzlich. Und weiter: „Ich wollte einen Artikel darüber schreiben, wie es bei den richtigen Zeitungen so abläuft. Deshalb wollte ich fragen ob ich vielleicht mal bei Ihnen vorbei kommen und mir alles anschauen könnte?“

Und ob er könnte. Bald darauf steht er bei der Rundschau auf der Matte, allein mit der Bahn angereist, pfiffig, sympathisch, und schaut sich alles an. Zum Beispiel wie Blattmacher Lutz Fischer in der Frankfurter Stadtredaktion die Zeitungsseiten plant. „Über was schreibt ihr denn so?“, fragt Fischer den jungen Kollegen. „Das Neuste aus der Schule“, erklärt Dominik, „und voriges Jahr habe ich über das Café Merci in Bad Soden geschrieben.“ – „Also was ihr interessant findet“, sagt Fischer. „Siehste, und genauso ist es bei uns auch.“

Na, jedenfalls fast genauso. „Bei uns hat jeder seine Fachgebiete“, erfährt Dominik vom Profi. Da schreibt die eine Journalistin über Schulen, die endlich gebaut werden, der andere über Mieten, die immer weiter steigen, und der dritte über den Zoo und was da wieder für lustige Tiere einziehen.

„Spätestens um 20.30 Uhr muss bei uns alles fertig sein, dann wird es in die Druckerei geschickt“, verklickert Fischer dem Gast. Wenn danach etwas Wichtiges passiert, kann man aber noch bis in die Nacht die Zeitung aktualisieren.

Ratschläge vom FR-Fotografen

„Wie heißt die Schülerzeitung überhaupt?“, fragt der große Journalist den kleinen. „Freddys“ heißt sie, eigentlich „FrEddyS“, denn: „Die Anfangsbuchstaben der Schule sind groß geschrieben“, sagt Dominik. Zweimal im Jahr wird das Blatt gedruckt, 34 Seiten stark, in einer Auflage von 450 bis 500 Stück. „Die vorige Ausgabe haben wir komplett verkauft.“ Wobei die meisten Lehrer kein Exemplar (Preis: ein Euro) erworben hätten. Und da klingt durchaus ein kritischer Ton mit an. Typisch für gute Journalisten.

„Eigentlich darf man ab der achten Klasse in der AG mitmachen“, sagt Dominik. Dabei ist er erst in der siebten – und schon seit vorigem Jahr dabei. Ja, es gibt eben Leute, die trauen sich was und bleiben dran an ihren Zielen. Dominik steuert auf jeden Fall einen Medienberuf an; ob Zeitung, Radio oder etwas anderes, das überlegt er noch.

Von FR-Fotograf Peter Jülich gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar gute Ratschläge („die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast; schau dir die Arbeiten großer Fotografen an; geh in Kunstmuseen“), denn für die nächste „Freddys“-Ausgabe plant Dominik nicht nur den Text über die Rundschau, sondern auch Tipps und Tricks zum Fotografieren.

Wie arbeitet der junge Kollege so? Erst mal im Word-Programm vorschreiben, dann den Text in ein Redaktionssystem übertragen, schildert er. Dabei hilft dann der Lehrer. Es gibt sogar eine „Freddys“-Facebook-Seite. „Unsere nächste Ausgabe“, kündigt Dominik Brenzel an, „wird den Schwerpunkt Pressefreiheit haben.“ Dafür kriegt er von den erwachsenen Kollegen viel Respekt. Und sowieso die volle Aufmerksamkeit in jeder FR-Redaktionsstube, in die er hineinschaut.

Hier noch ein Aufruf. Im Sommer werden acht der 13 Leute aus der Schülerzeitungsredaktion die Integrierte Gesamtschule (bis Klasse zehn) verlassen, wie Dominik berichtet. Liebe Mädchen und Jungen an der FES, das ist die Chance – macht mit bei „Freddys“. Denn, wie man sieht: Es gibt Leute, die trauen sich was. Und die stehen dann sogar in der Zeitung.