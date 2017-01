Nagelstudios: Miserabler Arbeitsschutz

Während in den Tattoo-Studios penibel auf Hygiene geachtet wird, wurden in den Nagelstudios viele Mängel entdeckt. Der RP vermisst Kenntnisse beim Arbeitsschutz.

Das größte Problem, so Christian Becht, der für das Frankfurter Stadtgesundheitsamt als Hygiene-Kontrolleur arbeitet, „ist die Instrumentenaufbereitung“. Die Werkzeuge mit denen in den Nagelstudios gearbeitet wird, müssten nach jeder Behandlung desinfiziert werden, sagt der 38-Jährige.

Bei seinen Kontrollen, die pro Studio ungefähr eine dreiviertel Stunde dauern, lässt Becht sich das jeweils praktizierte Verfahren vorführen.

So kann er feststellen, ob ein geprüftes Desinfektionsmittel zum Einsatz kommt, das Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, die Konzentration stimmt und tatsächlich alle Instrumente vollständig mit Flüssigkeit bedeckt worden sind. Auch auf die Nagelfeilen achtet Becht: Wenn etwa ein Einmal-Exemplar offensichtlich mehrmals im Einsatz war, wird die Benutzerin darauf hingewiesen, dass das nicht geht. Auch wenn er irgendwo Nagelstaub entdeckt, sei das ein schlechtes, nicht zu akzeptierendes Zeichen.

Über 400 Studios haben Becht und seine Kolleginnen und Kollegen seit dem Beginn der Kontrollen im Jahr 2008 überprüft. Während bei den Tattoo-Studios längst penibel auf die Hygiene geachtet werde, sei das in den Kosmetik- und Nagelstudios „leider nicht so“, hatte Bechts Chefin, die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, Ursel Heudorf, jüngst bei der Vorstellung des neuesten Hygieneberichts erklärt. In 36 Prozent der Studios waren laut Statistik gar keine Reinigungs- und Desinfektionsmittel vorhanden.

Für Becht und viele seiner vierzehn Mitstreiter ist die dreijährige Ausbildung zum Hygiene-Kontrolleur bereits die zweite. Der 38-Jährige kommt aus der Krankenpflege. Andere waren zum Beispiel Zahnarzthelferin, ergänzt Heudorf im Gespräch mit der FR. Alle zusammen schauen sich ganz unterschiedliche Betriebe an, kontrollieren etwa auch das Trinkwasser oder die Luft in Kindergärten. Außen- und Innendienst wechseln sich ab. Bei den Nagelstudios werden vorrangig die begutachtet, über die sich eine Kundin beschwert hat. Schließlich gehe es darum, eine Übertragung von Pilzen und Keimen oder auch eine Nagelbett-Entzündung zu verhindern.

2016 kaum Beschwerden

Die Dämpfe, die bei der Verwendung von Acryl für künstliche Fingernägel entstehen können, seien weniger für die Kundinnen ein Risiko, möglicherweise aber für die Angestellten. Für den Arbeitsschutz im Nagelstudio sei das Regierungspräsidium in Darmstadt zuständig.

Nach Angaben von Pressesprecher Christoph Süß haben die Frankfurter Arbeitsschützer des Regierungspräsidiums im vergangenen Jahr kaum Beschwerden über Nagelstudios erhalten. Das liege wohl vor allem daran, dass es viele Einpersonen-Betriebe und somit kaum angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe. Sollten diese doch vorhanden sein, würden sie in der Regel häufig wechseln.

Was die Herstellung von Nagellack angeht, seien früher bestehende Probleme bei der Produktsicherheit inzwischen ausgeräumt. „Kundenbeschwerden sind hier jedenfalls nicht bekannt.“

Generell aber sei das Wissen in den Nagelstudios über den Arbeitsschutz und die Regeln, die mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehalten werden müssen, „gering“. So seien die Studios in einer Studie des Landesgewerbearztes auf dem letzten Platz gelandet.