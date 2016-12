Nahverkehr: Becker: Fahrpreiserhöhung „unsozial“

Frankfurts CDU-Chef Uwe Becker verblüfft mit seiner Kritik an den Tariferhöhungen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV).

Gerade noch rechtzeitig vor Jahresende verblüfft Bürgermeister Uwe Becker mit einem politischen Vorstoß. Kritisiert doch der CDU-Kreisvorsitzende und Kämmerer die Preiserhöhungen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) seit dem Jahr 2012 als „unsozial und verkehrspolitisch falsch“.

So sorge der RMV dafür, „dass sich eine ganze Reihe von Frankfurterinnen und Frankfurtern den ÖPNV nicht mehr leisten“ könnten. Allein seit 2012 habe der Verbund die Preise bei den Einzelfahrscheinen im Stadtgebiet und bei den Tageskarten für Erwachsene „um satte 16 Prozent erhöht“. Das sind politische Töne, wie sie bisher von den Linken im Römer zu hören waren.

Beim Koalitionspartner SPD löst die Initiative des OB-Kandidaten Becker am Donnerstag denn auch große Verwunderung aus. Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Mike Josef sieht gar „politische Schizophrenie“ bei Becker. „Die RMV-Tarife sind zu hoch, dieses Urteil teilen wir“, sagt Josef im Gespräch mit der FR. Es sei aber gerade die CDU gewesen, die über Jahre hinweg günstigere RMV-Tarife verhindert habe – stets mit dem Argument, ohne die Preiserhöhungen verfüge der Verbund nicht über genügend Geld für die nötigen Investitionen.

Becker nimmt sich am Donnerstag seinen politischen Konkurrenten, Oberbürgermeister Peter Feldmann, vor. Der vom OB forcierte Smart-Tarif beim RMV „wäre für viele Frankfurterinnen und Frankfurter wieder nur eine Verteuerung und überhaupt nicht smart“, so der Vorwurf des CDU-Politikers.

Smart-Tarif, das heißt: Die RMV-Kunden bezahlen nur den von ihnen tatsächlich zurückgelegten Weg und nicht mehr die durchfahrenen Tarifzonen. Seit Juni testet der Verbund diese Innovation.

Höhere Fahrpreise Zum 1. Januar steigen wieder die Fahrkartenpreise im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Die durchnittliche Erhöhung liegt diesmal bei 1,9 Prozent; Kindertickets bleiben stabil. Im bundesweiten Vergleich mit anderen Verkehrsverbünden liegt der RMV nach eigenen Angaben damit im Mittelfeld. « zurück 1 | 5 weiter »

Becker fordert, der RMV müsse „perspektivisch günstiger und nicht immer teurer werden“. Die Frankfurter CDU erwarte „mehr Einsatz für die Interessen Frankfurts und für ein modernes Tarifsystem“.

Sozialdemokrat Josef fordert Becker daraufhin zu einer „gemeinsamen Initiative“ im Aufsichtsrat des RMV auf. Tatsächlich habe die CDU aber in der Frankfurter Stadtregierung nie einen Beschluss in dieser Richtung gefordert. Die Worte des CDU-Kreisvorsitzenden stellten deshalb „reine Schaufenster-Politik“ dar. Vom Stil her sei das Vorgehen gegen den OB „unangenehm“. Jetzt ist der OB-Wahlkampf endgültig eröffnet.