Nassauische Heimstätte: Leere Wohnungen

Die Nassauische Heimstätte erläutert jetzt im Ortsbeirat den Leerstand in Westhausen. Außerdem wird der Pavillon im Brentanopark ein Thema sein.

Frankfurt-West –

Mit dem Wohnungsleerstand in Westhausen beschäftigt sich der Ortsbeirat 7 in seiner Sitzung am Dienstag. Vertreter der Nassauischen Heimstätte sind zugegen, um Fragen der Politiker und Bürger zu beantworten. Sie werden erläutern, was in der Siedlung geplant ist und warum so viele Unterkünfte nicht vergeben sind.

Mit der Attraktivität von Westhausen befasst sich der Ortsbeirat schon länger. Bereits vor Jahren hat sich das Gremium an die Stadt gewandt und angeregt, das evangelische Gemeindehaus als Versammlungsort für das Quartier zu erhalten. Seitdem das Domizil geschlossen hat, gibt es keinen Treffpunkt mehr für die Bürger der Siedlung.

Außerdem wird der Pavillon im Brentanopark ein Thema sein. Die CDU fordert, dass das Gebäude nur dann vermietet werden darf, wenn mehrere Bedingungen eingehalten werden. So soll etwa der Heimat- und Geschichtsverein Rödelheim als langjähriger Nutzer auch bei einer Verpachtung weiterhin Zugang erhalten. Künftige Mieter sollen den Charakter als Kulturstätte bewahren. Die letzte Entscheidung über einen Pächter soll der Ortsbeirat treffen.

Seit vielen Jahren nutzt der Heimatverein den Pavillon für seine kulturellen Angebote. Schon mehrfach gab es die Überlegung, in dem denkmalgeschützten Gebäude ein Café unterzubringen – wie es auch Parks in anderen Stadtteilen üblich ist.

Der Ortsbeirat 7 tagt am Dienstag, 19.30 Uhr, im Zentrum der Cyriakusgemeinde, Wolf-Heidenheim-Straße 7 (Rödelheim) .