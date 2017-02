Neue Dauerausstellung: Eine EZB aus geschreddertem Geld

Von Steven Micksch

Ein neues Stadtmodell von Frankfurt ist ab Ende September im Historischen Museum zu sehen. Entworfen hat es der Niederländer Herman Helle. Dabei nutzt er sonderbare Materialien und bringt Humor und Kritik in seinem Werk unter.

Einsam fährt das Auto durch den dichten Wald im Frankfurter Süden. Nur seine Scheinwerfer erhellen die Straße. Im Westen liegen der Flughafen und das Stadion der Eintracht. Fast vermag der Fahrer die Fangesänge zu erahnen. Noch ein paar Kurven, dann ist das Ziel erreicht: die Main-Metropole aus Radiergummis und Spitzendeckchen.

Die kleine Stadt wird aktuell im Historischen Museum auf 70 Quadratmetern aufgebaut. Sie soll ab Ende September eines der neuen Prunkstücke der Dauerausstellung „Frankfurt Jetzt!“ im Dachgeschoss des neuen Ausstellungshauses sein. Bis dahin bleibt sie den Augen der Öffentlichkeit noch vorenthalten. Entworfen hat das ungewöhnliche Stadtmodell der niederländische Künstler Herman Helle. „Dabei wurde kein Wert auf eine maßstabsgetreue Darstellung gelegt“, sagt Susanne Essler, Kuratorin und Projektleiterin von „Frankfurt Jetzt!“. Viel mehr solle jeder Frankfurter seinen Stadtteil sofort unverwechselbar wiedererkennen.

Dazu hat das Museumsteam bereits im September 2015 eine Tour mit einem umgebauten Lastenrad durch alle Stadtteile unternommen. Über 1000 Fragebögen galt es anschließend auszuwerten. Auf allen hatten die Befragten vermerkt, was ihren Heimatort ausmache. Apfelwein kam als Antwort, aber auch Dorf, Vielfalt, Wohnprobleme und Grün. Alle Ergebnisse wurden in einem Heft gebündelt und dienten dem Künstler schließlich als „Bauanleitung“. „Nicht alles daraus wurde auch übernommen, oft hat Herman Helle andere Schwerpunkte gesetzt, aber wir wollten ja auch nicht seine künstlerische Freiheit beschneiden“, berichtet Kuratorin Franziska Mucha, die auch für das Stadtlabor digital zuständig ist. Dabei werden alle Frankfurter im Internet die Möglichkeit haben, ihre Perspektive von Frankfurt zu präsentieren – egal ob mit Videos, Bildern, Texten oder Sprachaufnahmen.

Zwischen den Bankentürmen der Frankfurter Innenstadt sitzt auf dem neuen Modell von Frankfurt am Main eine Plastikfigur von Dagobert Duck. Foto: dpa

Das Frankfurt Modell im Dachgeschoss erwartet den Besucher gleich, wenn er die Stufen hinaufkommt. In zwei Hälften ist die Miniaturstadt aufgeteilt. Die Trennlinie bildet der Main, der durch den Gang symbolisiert wird, durch den die Besucher am Modell vorbeigehen. Wer den Blick nach oben wagt, sieht die schwebenden Brücken, die über den Fluss führen. Was das Werk des Künstlers aus Rotterdam so besonders macht, sind die besonderen Materialien und kleinen Feinheiten. Am südlichen Waldesrand steht zum Beispiel die Hirschkuh, die der Legende nach einst Karl dem Großen den Weg über die Furt gezeigt haben soll. Die in der Nähe liegende Galopprennbahn wird durch zwei Hufeisen dargestellt.

Wer das Pferd von hinten aufzäumt – Pardon – die kleine Stadt von Norden betrachtet, sieht viele unbebaute Flächen, Pferde die auf der Weide toben und Apfelbäume aus Besen- und Pinselborsten. Dann fällt der Blick auf eine Lebendfalle für Mäuse im Frankfurter Osten. Kurze Nachfrage bei Franziska Mucha. „Das ist die JVA in Preungesheim. Na klar, hätte man auch drauf kommen können. Ein stets wiederkehrendes Element im Stadtbild sind Bücher an verschiedenen Stellen. Jedes Buch symbolisiert einen Campus der Universität.

Viele Besonderheiten fallen dem Betrachter sofort ins Auge. Dagobert Duck im Bankenviertel zum Beispiel. Oder der Turm der Europäischen Zentralbank (EZB), der mit geschredderten Geldscheinen gefüllt ist. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Fast muss man sich zwingen, an diesen Dingen vorbeizuschauen, um Unscheinbares zu entdecken. Ein Kippschalter am Hafen, Legosteinchen, eine Pommes-Tüte. Nicht alles hat immer zwingend eine Bedeutung, es ist einfach toll, wenn man es entdeckt.

Wenn die Ausstellung Ende September öffnen wird, wird noch eine Geräuschkulisse in Dauerschleife an der Miniatur-Stadt laufen. Inklusive Fangesängen, Vogelgezwitscher, Autohupen und Fluglärm.