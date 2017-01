Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt: „Wir müssen aufstehen für Demokratie“

Beim Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt gibt es Plädoyers für eine offene Gesellschaft. FR-Chefredakteurin Bascha Mika spricht über das Thema „Populisten contra Gemeinsinn – was hält Stadt und Gesellschaft zusammen?“.

Schon ganz früh bildeten sich lange Schlangen am Buffet im Römer. Mancher der Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erschien frisch sonnengebräunt vom Skifahren in den Bergen. Aber auch wer sich wegen fehlenden Sonnenscheins in Frankfurt ein klein wenig blasser in Richtung Handkäse, Eier und grüner Soße schob, strahlte Erholung von den freien Tagen rund um Weihnachten und Neujahr aus. Knapp tausend Gäste waren es, die am Donnerstagabend zum Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt erschienen, zu dem sich die Stadtgesellschaft Jahr um Jahr wieder im Januar im Römer einfindet.

Die Festrede hielt FR-Chefredakteurin Bascha Mika zu einer Frage, die das Land und auch Frankfurt seit einiger Zeit sehr bewegt: „Populisten contra Gemeinsinn – was hält Stadt und Gesellschaft zusammen?“ Die Bestandsaufnahme, die sie der Antwort vorwegschickte, fiel ernüchternd aus. Ja, zu einer offenen Gesellschaft gehöre auch Streit. Aber: „Wenn ganze gesellschaftliche Gruppen umstandslos als Parasiten, Kriminelle, gewissenlose Gesellen, Lügner oder Verräter beschimpft werden, geht es nicht mehr um Streit.“ Vielmehr werde ein „Kultur- und Klassenkampf heraufbeschworen, der diese Gesellschaft gezielt auseinandertreiben soll.“ Bis vor zwei Jahren habe sie Hassbriefe nach öffentlichen Auftritten kaum gekannt, sagte Bascha Mika: „Inzwischen sind sie an der Tagesordnung und zwar massenhaft.“

AfD, Pegida und anderen Gruppen sei es gelungen, „auch hierzulande eine nationalistische Dynamik in Gang zu setzen, die zunächst lächerlich erschien“. Die es aber nicht war. Ihr aktiv etwas entgegenzusetzen, sei die Aufgabe aller Verfechter einer offenen Gesellschaft. „Wir müssen für Demokratie einstehen und aufstehen“, sagte Bascha Mika: „Ohne Kompromisse.“

Hoffnung macht ihr dabei Frankfurt, die Stadt, in der sie lebt, seit sie vor knapp drei Jahren Chefredakteurin der FR wurde. So berichtete sie vom Engagement vieler Bürger, etwa jenem 80-Jährigen, der sich kürzlich bei ihrer Zeitung meldete, weil er die rumänischen Obdachlosen auf der Brache im Gutleut unterstützen wollte.

Uni-Präsidentin Birgitta Wolff und Bürgermeister Uwe Becker. Foto: Arnold

Auch im „vergleichsweise friedlichen Frankfurt“ sei das Engagement für Schwächere nicht ungefährlich. Mika erinnerte an den Angriff auf das Flüchtlingscafé „Projekt Shelter“ im Dezember. „Doch was typisch für diese Stadt ist: Kaum wurde der Überfall bekannt, gingen an die 100 Menschen auf die Straße, um zu protestieren. Um ein Zeichen zu setzen. Das ist gelebter Gemeinsinn.“

Die Pegida-Bewegung habe in Frankfurt nie ein Bein auf den Boden bekommen. Ebenso wenig wie Neonazis, die zuletzt durch zivilen Ungehorsam schon an der Anfahrt gehindert wurden. Das seien ermutigende Zeichen. Die offene Gesellschaft sei „auch ein Geschenk. Niemand soll es uns wegnehmen dürfen“, sagte Mika.

Versöhnend, aber auch kämpferisch blickte zuvor Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ins Jahr 2017. Die Erinnerung an den Terroranschlag in Berlin sei noch frisch. Die Frage, ob der Frankfurter Weihnachtsmarkt geschlossen werden sollte, habe im Raum gestanden. „Das machen wir nicht, und werden wir nicht machen“, rief Feldmann dem Publikum zu. „Wir lassen uns nicht einschüchtern!“

Er erinnerte an die Worte von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zur Verleihung des Ignatz-Bubis-Preises in der Paulskirche am Dienstag: Die Gesellschaft müsse die Fähigkeit bewahren oder zurückgewinnen, zwischen Wahrheit und Fake News zu unterscheiden. Sie müsse Hassparolen im Internet misstrauen. „Wir alle zusammen sind Frankfurt, Frankfurt ist eins“, sagte er staatsmännisch, und – mit Blick auf die CDU, die mehr Kameras im öffentlichen Raum befürwortet, bekannte er sich dazu, es würde dem Rechtsstaat nicht schaden, „wenn wir an der einen oder anderen Stellen nachbessern“, um „Angsträume“ zu vermeiden. Er lobte in diesem Zusammenhang auch die Arbeit der Polizei. Seine politische Überzeugung beschrieb er mit den Stichworten: Arbeitsplätze sichern, Kinderarmut bekämpfen, Fluglärm senken, mehr Teilhabe ermöglichen, bezahlbare Mieten schaffen, sozialen Aufstieg fördern.

Danach hob er auf zehn Beispiele einer entsprechenden Politik des schwarz-rot-grünen Bündnisses ab, das seit Sommer die Stadt regiert, bevor er den beiden Partner eines mit auf dem Weg gab. Frankfurt, diese wachsende Stadt, in der 40 000 Wohnungen fehlten, und Menschen verdrängt würden, Frankfurt „braucht ein neues großes Wohngebiet, das sieht jeder. 2017 werden wir das diskutieren. Wir werden das entscheiden!“

Die CDU-Riege: Michael Boddenberg, Markus Frank und Michael zu Löwenstein (von links). Foto: Arnold

Denn dieses Jahr ist Wahlkampfjahr, vor der Oberbürgermeister-Wahl 2018, und die Bebauung des Pfingstbergs wird Feldmanns großes Thema. Einer, der auch Oberbürgermeister werden will, interessierte sich an dem Abend aber weniger für den Pfingstberg oder für Wohnungsbau, sondern viel mehr fürs Buffet. Vegetarischer Nudelsalat, vegetarischer Krautsalat, vegetarischer Kartoffelsalat – und Volker Stein griff beherzt zu den Frankfurter Würstchen. Ist ja auch ein ganz harter Kerl, der Volker Stein. Aber weil er vielleicht doch nicht ganz so hart ist, wie er manchmal tut, kam noch ein Klacks Nudelsalat hinzu. Vegetarisch. Und der Fraktionschef der Grünen, Manuel Stock, tat gar nicht erst so, als wolle er ein ganz harter Kerl sein und würdigte die Frankfurter Würstchen keines Blickes. Das haben die harten Kerle schließlich auch nicht nötig. Er füllte den Teller komplett fleischlos. Handkäse, Salzkartoffeln, grüne Soße.

Am Buffet wurde schon geschaufelt, als das Programm im Kaisersaal noch in vollem Gange war – in dem erstmals Stühle zum Sitzen aufgestellt waren und deswegen noch schneller als sonst alles voll war und die Türen geschlossen wurden. Es kam keiner mehr rein, da half dann alles Bitten und Betteln nichts. Aber Peter Feldmann, Bascha Mika und auch die Rede der Generalkonsulin der Republik, Serbien Doyenne Aleksandra Djordjevic, waren ja auch vor den Türen des Kaisersaals zu hören.

Und Vorteil für die Draußengebliebenen: Man konnte beim Zuhören sich gleich schon mal versorgen, bevor die ausgehungerte Meute aus dem Saal das Buffet stürmte. Stadtverordneter Stefan von Wangenheim (FDP) balancierte jedenfalls gleich zwei Teller in seiner Hand. „Einer für die Vorspeise, einer für die Hauptspeise“, sagt er. Nachteil für Draußengebliebenen: Applaus für die Reden konnte nur im Kaisersaal aufbranden. Vor den Türen hatte kaum einer die Hände fürs Klatschen frei.