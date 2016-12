Neujahrsnacht in Frankfurt: Per Bus nach Hause

Damit alle gut von ihrer Neujahrsparty zurückkommen können, fahren Busse und Bahnen in Frankfurt die ganze Nacht hindurch. Einige tun dies allerdings auf anderen Wegen.

Busse und Bahnen fahren zum Jahreswechsel in und um Frankfurt die ganze Nacht hindurch. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft Traffiq haben für die Fahrt zur Silvesterfeier, zum Feuerwerk und den Weg zurück nach Hause ihr Angebot nach eigenen Angaben deutlich ausgeweitet.

In Frankfurt sollen die U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U4, U5 und U7 sowie die Straßenbahnlinien 11,12 und 16 rund um die Uhr unterwegs sein. Die U8 und U9 und alle anderen Straßenbahnlinien fahren ohne zusätzliche Leistungen nach dem jeweiligen Samstags-Fahrplan. Zusätzliche S-Bahnen verkehren die Nacht hindurch auf den Linien S1 bis S7.

Auch das Angebot der Nachtbuslinien wird verbessert. Auf den Frankfurter Linien n1, n2, n3, n4, n5, n63, n7 und n8 bietet Traffiq zwischen 3 und 4 Uhr zusätzliche Fahrten an, auf der Linie n8 bereits ab 1.30 Uhr. Die Regionalbuslinien fahren laut RMV nach dem gewohnten Fahrplan, das aber teilweise mit erhöhter Kapazität.

Weil die Polizei aus Sicherheitsgründen mehrere Mainbrücken in Frankfurt sperrt, fahren einige Busse und Straßenbahnen zum Teil schon seit Freitag bis Montag auf anderen Wegen. So fahren etwa die Straßenbahnen der Linie 14 an Silvester ab 21 Uhr nur noch bis Südbahnhof. Auf der anderen Mainseite werden die Linien 18 und 14 miteinander verbunden.

Traffiq rät allen Fahrgästen, die über den Main wollen, U- oder S-Bahnen zu nutzen.

Mehr Infos erhalten Fahrgäste die ganze Nacht hindurch am RMV-Servicetelefon, Rufnummer 069 / 24 24 80 24 oder unter www.rmv.de. Die Informationen an den Haltestellen seien wegen teilweise kurzfristiger Änderungen nicht immer in der gewohnten Qualität, warnt der RMV.