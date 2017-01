Nieder-Eschbach: Kein Parcours in Schutzzone

Von Denis Hubert

Der Ortsbeirat sucht einen Standort für Fitnessgeräte. Das Pfingstwäldchen sei dafür nicht geeignet, sagt die Stadt Frankfurt.

Nieder-Eschbach –

Die Installation eines generationsübergreifenden Fitness-Parcours gestaltet sich schwierig: Wie der Magistrat dem zuständigen Ortsbeirat 15 mitteilt, eignet sich die Grünfläche vor dem Pfingstwäldchen an der Straße Am Sprudel nicht für eine solche Anlage. Auf Antrag der CDU hatte das Gremium darum gebeten, dort einen Rundkurs mit mehreren Sportgeräten zu planen und die erforderlichen Mittel einzustellen.

Das Areal sei landschaftlich geschützt und Teil einer bestehenden Waldfläche, in die nicht eingegriffen werden könne, so der Magistrat. Im Umkreis seien weitere Ausgleichsflächen vorgesehen, die ebenfalls nicht zur Verfügung stünden. Als Alternative schlägt die Stadt vor, ein Grundstück in der Nähe der bestehenden Sportanlage zu verwenden. Auch der Bieberpark eigne sich als Standort für einen Fitness-Parcours; die zuständigen Ämter müssten sich aber noch final abstimmen.