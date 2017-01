Niederrad: Im Zeichen des medizinischen Fortschritts

Von Jöran Harders

Das Friedrichsheim wurde 1914 als Haus für Krüppelfürsorge gegründet. Im Lauf der Jahrzehnte hat es sich zur modernen Fachklinik entwickelt.

Wie sehr sich die Orthopädie in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, das belegen einige Zahlen. Hatte die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim (OUF) im Jahr 1957 nach einer Erweiterung 345 Betten, waren es Anfang der 1970er Jahre noch 300. 400 Mitarbeiter kümmerten sich um die Patienten, davon waren 34 Ärzte. Aktuell hat das Krankenhaus 225 Betten und 322 Mitarbeiter. Doch das liegt nicht daran, dass in der OUF heute weniger Patienten behandelt werden oder dass die Klinik kleiner geworden ist. Genau das Gegenteil ist der Fall.

Der medizinische Fortschritt ist dafür verantwortlich, dass Krankenhäuser für die Behandlung von Fehlbildungen und Erkrankungen des menschlichen Stütz- und Bewegungsapparats immer weniger Patientenzimmer brauchen. „Früher waren die Behandlungen langwierig. Heutzutage können wir den Patienten mit modernen Operationen viel schneller helfen“, erläutert die Ärztliche Direktorin und Geschäftsführerin der OUF, Andrea Meurer. Die Ärztin und Wissenschaftlerin hat sich auf das Einsetzen und Austauschen von künstlichen Becken und Hüftgelenken spezialisiert.

Fachautoren hätten im Zusammenhang mit künstlichen Hüftgelenken 2013 nicht zu Unrecht von der „Operation des Jahrhunderts“ gesprochen. „Sie bringt gute Ergebnisse und hat wenig Nebenwirkungen“, bilanziert Meurer. Auch für Menschen mit Rheuma oder Wirbelsäulenerkrankungen könne heute viel getan werden. Habe man Patienten in der Anfangszeit der orthopädischen Medizin oft nur Gipsverbände und Bettruhe verordnen können, sei die Zahl der Operationen im Lauf der Zeit rapide gestiegen. Ein Großteil der Eingriffe sei heute zudem minimalinvasiv, was die Aufenthaltsdauer in der Klinik weiter verkürze.

Während die Zahl der Betten an der OUF immer weiter reduziert wurde, sind zusätzliche Operationssäle gebaut worden. Fünf stehen den Ärzten derzeit zur Verfügung. Als großen Vorteil bezeichnet es Andrea Meurer, dass das Krankenhaus nicht nur für Operationen ausgerüstet sei: „Als große Fachklinik können wir alle Möglichkeiten der Diagnostik, der Behandlung und der Nachsorge unter einem Dach anbieten.“ Beispielsweise gibt es an der OUF das moderne 3D-Röntgensystem EOS. „Mit dieser Technik können wir Ganzkörper-Röntgenbilder herstellen. Das Verfahren ist weniger zeitaufwendig als das konventionelle Röntgen und die Strahlenbelastung für den Körper viel geringer“, so Meurer.

Die Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim wurde am 25. Oktober 1914 eröffnet. Der Bau wurde vom Verein für Krüppelfürsorge initiiert, der damit der zunehmenden Bedeutung moderner orthopädischer Behandlungsmethoden Rechnung trug. Seit den 1860er Jahren konnten Ärzte keimfrei operieren, Knochen konnten mit Hilfe speziell entwickelter Sägen durchtrennt werden. Auch die Heilgymnastik hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr durchgesetzt.

Einen Anstoß zum Bau der Klinik gab auch die erste amtliche Krüppelzählung in Preußen im Jahr 1906, deren Ergebnis zeigte, dass es im Deutschen Reich eine große Anzahl junger Menschen mit körperlichen Behinderungen – im damaligen Sprachgebrauch Krüppel genannt – gab, denen durch ärztliche Behandlung geholfen werden sollte.

Ursprünglich wollte der Verein für Krüppelfürsorge das Friedrichsheim in Wiesbaden errichten lassen, doch dort regte sich Widerstand gegen das Vorhaben. 1911 bot die Stadt Frankfurt dem Verein das Grundstück an der Marienburgstraße am Niederräder Ufer an, auf dem die Klinik schließlich gebaut wurde und bis heute steht.