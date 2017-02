OB-Wahl Frankfurt: Becker verzichtet auf Kandidatur

Bernadette Weyland soll für die CDU in den Frankfurter OB-Wahlkampf ziehen. Becker verzichtet auf eine Kandidatur. Die SPD spricht von Chaos.

Mit einer faustdicken Überraschung wartet die Frankfurter CDU auf. Bernadette Weyland, Staatssekretärin im Hessischen Finanzministerium, fordert bei der OB-Wahl 2018 Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) heraus. Der bisherige OB-Anwärter der CDU, Bürgermeister Uwe Becker, verzichtet auf eine Kandidatur. Diese Entscheidungen gaben Weyland und Becker am Dienstagmorgen bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Frankfurter CDU-Geschäftsstelle bekannt. Der Bürgermeister sagte, er habe „in den letzten Wochen nachgespürt, ob nicht andere Kandidaten zusätzliche Chancen“ besäßen. Das habe ihn „tief selbst beschäftigt“.

Die CDU wolle die Bewerberin vorschlagen, die „am besten geeignet“ sei, so der CDU-Kreisvorsitzende. Er stelle deshalb seine „persönlichen Interessen“ zurück: Frankfurt müsse so „repräsentiert werden, wie es unserer schönen Heimatstadt Rechnung trägt“. Der Bürgermeister stellte Weyland als „Kümmerin“ und „sympathische Persönlichkeit“ vor. Sie könne „mit Know-how und Kompetenz eine hervorragende OB werden“.

Die 59-jährige Staatssekretärin wandte sich mit sehr persönlichen Worten an Becker. „Ich bin Dir außerordentlich dankbar, dass Du diese Entscheidung getroffen hast.“ Becker habe „Eigeninteressen nicht in den Vordergrund“ gestellt. So könne die CDU jetzt „mehr Menschen in der Stadt erreichen“. Weyland versicherte dem CDU-Chef: „Ich werde ganz eng mit Dir zusammenarbeiten, zwischen uns wird kein Blatt Papier passen.“

Becker warf OB Peter Feldmann vor, dieser habe „die Stadt nicht im Blick“ und sich im übrigen „klar links positioniert“. Weyland vermied inhaltliche Festlegungen. Sie sagte lediglich: „In der Politik fehlt Mut zur Gestaltung, wir verwalten nur.“ Auf Nachfrage der FR sagte die Staatssekretärin, die frühere OB Petra Roth sei „als Frau für mich ein Vorbild“, das gelte auch für „Einzelthemen“.

Weyland soll bei einem CDU-Kreisparteitag Ende April offiziell als OB-Kandidatin nominiert werden. Sie will dann als Staatssekretärin zurücktreten. Namen für ihre Nachfolge wurden am Dienstag noch nicht bekannt.

SPD spricht von Chaos

CDU-Landeschef Volker Bouffier machte deutlich, dass er Weylands Kandidatur begrüßt. „Frau Weyland wird Frankfurt gut tun“, sagte er. Die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin sei „eine hoch anerkannte, sehr respektierte und beliebte Persönlichkeit“. Seinen „besonderen Dank“ sprach Bouffier dem Kreisvorsitzenden Uwe Becker aus. „Seine Entscheidung nicht selbst zu kandidieren, sondern Frau Bernadette Weyland vorzuschlagen, ist keineswegs selbstverständlich und verdient allergrößten Respekt“, sagte der Landesvorsitzende.

Ähnlich äußerte sich der Frankfurter CDU-Politiker Michael Boddenberg, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion. Er billigte Weyland „hervorragende Chancen“ zu, Oberbürgermeisterin zu werden. „Im Gegensatz zu Herrn Feldmann setzt sie nicht auf Inszenierung, sondern sie weiß als ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin, wo den Bürgerinnen und Bürgern Frankfurts der Schuh drückt“, sagte Boddenberg. Auch Boddenberg äußerte „großen Respekt“ für Beckers Verzicht.

Kritische Töne kamen aus der SPD. Der Frankfurter Unterbezirksvorsitzende Mike Josef sprach von einer „Chronologie des Chaos“ bei der CDU. Weyland sei erst „nach Wiesbaden weggelobt“ und nun zurückgeholt worden. Beckers Verzicht sei gewiss nicht freiwillig, sagte Josef. Zu Weylands Politik äußerte sich Josef nicht. Er erinnerte nur daran, dass Becker in seiner Funktion als Kämmerer gegen den von Weyland mitverantworteten Kommunalen Finanzausgleich klage.

Von den großen Parteien in Frankfurt haben sich somit nur die Grünen noch nicht auf einen OB-Kandidaten festgelegt. Man lasse sich nicht drängen, sagte Fraktionschef Manuel Stock: „Wir richten unser Spiel nicht nach anderen aus.“ Vor Beckers Entscheidung habe er großen Respekt. Weyland habe er im Römer als „sehr angenehme und aufgeschlossene Kollegin kennengelernt“, sagte Stock. Seiten F2/F3