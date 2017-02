OB-Wahl Frankfurt: Neustart im Wahlkampf

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) muss sich nach Bekanntgabe der CDU-Kandidatin für die OB-Wahl neu aufstellen. Leichter wird es für ihn gegen Bernadette Weyland mit Sicherheit nicht.

Dass für die CDU nun doch Bernadette Weyland ins Rennen um die OB-Wahl geht, kommt vor allem für einen überraschend: Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hatte fest damit gerechnet, Uwe Becker zum Gegner zu haben. Bernadette Weyland ist für den Amtsinhaber mit Sicherheit die unangenehmere Kontrahentin.

Der Wahlkampf Becker gegen Feldmann hatte im Grunde schon längst begonnen. Der Sozialdemokrat wählte dabei oft die Taktik der Provokation – vor allem, wenn es um die Wirtschaft ging. Den Flughafen stellte er in erster Linie als Lärmmonstrum da, über Banker sprach er als „Herrschaften in den Glastürmen“.

Feldmann wusste, dass er sich nur weit genug links positionieren musste, um Becker auf die Palme zu bringen Der CDU-Mann stänkerte regelmäßig, Feldmann schade dem Standort Frankfurt, er könne als Oberbürgermeister nicht derart wirtschaftsfeindlich auftreten, müsse die herausragende Bedeutung von Flughafen und Finanzwirtschaft anerkennen. Feldmann aber dachte gar nicht daran, irgendetwas anzuerkennen, sondern profilierte sich dezidiert links. Er wollte der Mann für die kleinen Leute sein, die unter Fluglärm leiden und für die Boni der Banker keinerlei Verständnis haben. Bei diesen Menschen macht Feldmann seit Beginn seiner Amtszeit Hausbesuche, was Becker für populistisch hält. Ebenso populistisch wie die Kritik an Flughafen und Banken. Doch Feldmann ficht das nicht an. Je mehr Becker schäumte, je mehr er ihn in die linke Ecke stellte, desto besser passte es Feldmann ins Konzept.

Auch gegen Bernadette Weyland wird der Oberbürgermeister den klassischen Lager-Wahlkampf führen. Er der linke Sozialdemokrat, dem die Wirtschaft suspekt ist (was umgekehrt ebenso gilt). Sie die Frau aus dem konservativen Lager, nicht spießig, schon gar nicht reaktionär, aber eben geschult im Umgang mit Unternehmensführern.

Mehr dazu

Doch jenseits dieser Positionierung steht Feldmann vor dem Problem, dass Weyland sehr viel souveräner auftritt als Becker. Als Stadtverordnetenvorsteherin hatte sie ohnehin immer etwas Überparteiliches an sich. Oft wurde sie mit Petra Roth verglichen, die sich zwar auch als überzeugte Christdemokratin bezeichnete, die aber den Frankfurter CDU-Vorderen auch massiv auf die Füße treten konnte, wenn sie meinte, das sei zum Wohle der Stadt notwendig.

Zugleich wird sich Feldmann an seinen ersten Wahlkampf erinnern – gegen den damaligen Innenminister Boris Rhein (CDU). Rhein hatte betont, er werde Roths Politik fortsetzen. Feldmann gelang es, den CDU-Mann als Kandidat ohne eigene Ideen darzustellen und zu gewinnen.

„Für mich ändert sich wenig. Ich bleibe meiner Linie treu“, sagte Feldmann am Dienstag offiziell. Er weiß, dass es so einfach nicht sein wird.