OB-Wahl in Frankfurt: CDU-Frauen begrüßen Weyland-Kandidatur

In der Frankfurter CDU begrüßen nicht nur Frauen die OB-Kandidatin Bernadette Weyland. CDU-Fraktionschef Michael zu Löwenstein bedauert allerdings den Rückzug Uwe Beckers.

Es liegt ganz weit draußen, das Bürgerhaus Titusforum im Frankfurter Nordwestzentrum. Hier spielten sich am Abend des 14. November 2016 Schlüsselszenen ab – sie führen direkt zur OB-Kandidatur von Bernadette Weyland für die Frankfurter CDU heute. In einer sehr umkämpften Delegiertenversammlung setzte sich im November die Landtagsabgeordnete Bettina Wiesmann als Bundestagskandidatin gegen den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Römer, Michael zu Löwenstein, durch. Die 50 Jahre alte Außenseiterin besiegte mit 91 zu 51 Stimmen sehr deutlich den 66-jährigen etablierten Bewerber, der vom CDU-Kreisvorsitzenden und Bürgermeister Uwe Becker wärmstens empfohlen wurde.

„Das war damals ein Aufbruchssignal – seitdem war der Geist vom Nordwestzentrum nicht mehr aufzuhalten“, sagt ein langjähriges CDU-Parteimitglied im Gespräch mit der FR. „Diese heftige Niederlage von Löwenstein war auch die Niederlage des Parteichefs Uwe Becker“, analysiert der kulturpolitische Sprecher der Römer-CDU, Thomas Dürbeck.

Er glaubt: „Damals begann bei Becker auch das Nachdenken über seine OB-Kandidatur.“ Dürbeck empfindet den Rückzug des Bürgermeisters von der Bewerbung als „ein Stück Befreiung“ für die Frankfurter Partei.

Das Signal vom Nordwestzentrum hieß: Was von einigen führenden CDU-Politikern in Frankfurt in Hinterzimmern ausgeheckt wurde, muss nicht Bestand haben. Becker hatte sich selbst schon lange zuvor im Gespräch mit der FR zum OB-Kandidaten für das Jahr 2018 ausgerufen.

Skepsis in der Partei gewachsen

Doch seitdem war die Skepsis in der Partei an der Eignung des CDU-Politikers gewachsen. Ein guter Kämmerer sei er, das ja, so hieß es, aber zum Oberbürgermeister fehlten ihm wichtige Eigenschaften. Etwa die Fähigkeit, unbefangen und locker auf Menschen zuzugehen. Aber die innerparteiliche Debatte kreist um mehr als die Persönlichkeit – auch um das politische Profil Beckers.

Viele in der Partei empfinden es als zu konservativ für die CDU in der fünftgrößten deutschen Stadt. Die CDU als moderne Großstadtpartei müsse über die eigenen ideologischen Grenzen hinauswachsen: „Mit unserer Stammwählerschaft alleine werden wir die OB-Wahl nicht gewinnen – mit Weyland können wir in andere politische Lager einbrechen“, sagt Kulturpolitiker Dürbeck.

Einige der politischen Signale, die Becker aussandte, halten viele in der Partei eher für hinderlich bei einer OB-Kandidatur. Seine Nibelungentreue etwa zur Politik der israelischen Regierung oder sein Kampf für ein Burkaverbot. Die Bundestagskandidatin Bettina Wiesmann tritt für eine Familienpolitik „frei von staatlicher Bevormundung“ ein, sie hat sich früh für eine Zusammenarbeit der CDU mit den Grünen starkgemacht, ist vierfache Mutter und war erfolgreiche Unternehmensberaterin.

Die Landtagsabgeordnete steht für das moderne Frauenbild in der CDU. Wiesmann nennt die OB-Kandidatur Weylands „ein Zeichen für Schwung in der Frankfurter CDU“. Offensichtlich und „Gott sei Dank“ habe sich „die beste Lösung“ durchgesetzt. Der Erfolg Weylands stehe „für eine lebendige Partei“.

Tatsächlich nehmen viele Frauen in der Frankfurter CDU die OB-Bewerbung Weylands als Ermutigung. „Das ist ein Paukenschlag, sie ist eine mutige Frau“, sagt die Stadtverordnete und Kulturpolitikerin Verena David über die Kandidatin.

Weniger Frauen als früher

Die 40-jährige Juristin begrüßt Weylands Kandidatur um so mehr, als sich das Standing der Frauen in der Frankfurter Kommunalpolitik eher verschlechtert habe. „Es gibt weniger Frauen als früher im Stadtparlament und auch weniger Frauen in der CDU-Fraktion“. David erinnert sich wehmütig an die Zeit vor sechs Jahren, als Frankfurt politisch von drei Frauen geführt wurde: Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU), Bürgermeisterin Jutta Ebeling (Grüne) und Stadtverordnetenvorsteherin Bernadette Weyland (CDU).

Die Richterin Christiane Loizides, seit 2006 CDU-Stadtverordnete, sieht Fortschritte für die Frauen in ihrer Partei. „Als ich damals in die Fraktion kam, hatte ich anfangs einen schweren Stand – viele Männer begannen ihre Sätze mit den Worten: Ach wissen Sie, Frau Kollegin …“ Die frühere Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Gießen sieht nur eine Lösung für die Frauen in der CDU: „Man muss kämpfen!“

Genau das hat Bernadette Weyland getan. Viele Zeugen haben erlebt, dass sie CDU-intern in den zurückliegenden Wochen für ihre OB-Kandidatur heftig geworben hat. „Sie hat alle rebellisch gemacht“, sagt ein langjähriges Parteimitglied. Immer wieder habe Weyland verdeutlicht, dass sie sich „nicht mehr aufhalten“ lasse. Die frühere Stadtverordnetenvorsteherin wollte es sogar auf eine Kampfkandidatur mit Becker um die OB-Bewerbung auf dem entscheidenden Parteitag ankommen lassen.

Diese Hartnäckigkeit war es, die den Parteichef am Ende zurückweichen ließ. Für die älteren Männer in der Frankfurter CDU ist die neue Lage noch immer schwer erträglich. „Ich bedauere, dass Uwe Becker nicht mehr antritt – ich habe ihn für den richtigen OB-Kandidaten gehalten“, sagt Römer-Fraktionschef zu Löwenstein. Er legt Wert auf die Feststellung, dass Weylands Kandidatur „nur ein Vorschlag“ sei.

Der 95-jährige CDU-Ehrenvorsitzende Ernst Gerhardt unterstützte Beckers Bewerbung ebenso. Er zeigt sich „überrascht“, sagt aber: „Ich kann mich auf jede neue Situation einstellen.“