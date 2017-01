Obdachlose in Frankfurt: Winterspeisung für Obdachlose beginnt

Von Steven Micksch

Die Winterspeisung in der Frankfurter Katharinenkirche bietet auf der Straße lebenden Menschen und Bedürftigen eine warme Mahlzeit am Tag. Manche kommen seit Jahren.

Einige haben den Kopf gesenkt, andere sogar die Hände zum Gebet gefaltet. Während Pfarrer Olaf Lewerenz das Vaterunser spricht, herrscht Stille in der St.-Katharinen-Kirche. Doch die Männer und Frauen zu denen der Geistliche diesmal spricht, sind keine Gemeindemitglieder – es sind Obdachlose und Bedürftige, die zum Auftakt der Winterspeisung gekommen sind. „Unser täglich Brot gib uns heute“, darauf hoffen die hungrigen Menschen in der Kirche.

Bereits seit 30 Jahren bietet die evangelische St.-Katharinen-Gemeinde die Winterspeisung an. „Bis zum 11. Februar wird die Aktion jeden Tag stattfinden“, erzählt Olaf Lewerenz. Anschließend geht sie in der Weißfrauenkirche weiter. In der Katharinenkirche beginnt der Einlass um 11.30 Uhr. „Die Leute können bis zum Nachmittag in der Kirche bleiben und die Wärme und Gesellschaft nutzen.“ Wenn der Start der Aktion sich in den nächsten Tagen wieder herumgesprochen hat, erwartet Pfarrer Lewerenz bis zu 300 Personen pro Tag.

Ehrenamtliche und Banker arbeiten Hand in Hand. Foto: Christoph Boeckheler

Nachdem die Andacht beendet ist, beginnt das Team aus freiwilligen Helfern mit der Ausgabe. Linsensuppe mit Würstchen und Brötchen stehen heute auf dem Speiseplan. Die Freiwilligen bringen die Teller zu jedem Gast. Sechs lange Tischreihen sind in der Nähe des Kircheneingangs aufgestellt. Darauf stehen mehrere Kerzen und Blumengestecke – zwischen 16 und 18 Personen sitzen an den gedeckten Tafeln.

Michael Silvanus und Benjamin Weißelberg sind zwei der 15 Helfer am ersten Tag der Winterspeisung. Beide arbeiten bei der Deutschen Bank. Ihr Arbeitgeber stellt an jedem Tag der Aktion acht Mitarbeiter zur Verfügung. „Wir haben sogar eine Warteliste, weil es mehr Freiwillige als Plätze gibt“, sagt Christine Schwake, Projektmanagerin Corporate Volunteering der Deutschen Bank. Silvanus ist zum fünften Mal dabei, sein Kollege Weißelberg zum zweiten Mal. „Etwas zu essen ist für uns selbstverständlich. Hier stehen die Leute lange dafür an, es bedeutet ihnen etwas“, erklärt Weißelberg.

Je zwei Teller balancieren die Helfer zu den Tischen. An den Seiten warten schon weitere Obdachlose und Bedürftige darauf, dass ein Platz frei wird. Die Menschen ohne Obdach haben ihre Rucksäcke, Taschen und Beutel dabei. Die wenigsten platzieren sie im Nebenraum – die meisten behalten ihr Hab und Gut dicht bei sich. „Patrik, bei dir fehlen noch zwei“, ruft Benjamin Weißelberg. Er dirigiert die Kollegen an die Tische, wo noch Portionen fehlen. Wer fertig gegessen hat, nimmt sein Geschirr und bringt es zur Rückgabe. Danach verlassen viele Leute bereits wieder die Kirche.

Winterspeisung Die „Winteraktion Essen-Wärme-Gemeinschaft" findet bis zum 11. Februar in der St.-Katharinen-Kirche statt. Von montags bis sonntags können Obdachlose und Bedürftige von 11.30 bis circa 16 Uhr an der Winterspeisung teilnehmen. Vom 12. bis zum 28. Februar wechselt die Aktion in die Diakoniekirche Weißfrauen. Hier gibt es täglich von 10.30 bis 17 Uhr eine warme Mahlzeit. Wer spenden möchte: Sonderkonto: Obdachlosenarbeit Frankfurter Sparkasse IBAN: DE58 5005 0201 0000 0684 52 BIC: HELADEF1822

„Wir fragen nicht, wer kommt“, sagt der Pfarrer. Theoretisch könne das jeder sein. In der Regel sind es Menschen ohne Obdach, ärmere Leute, die zwar eine Wohnung haben, aber das Geld kaum reicht oder die eine zu kleine Rente haben. „Die meisten sind froh, wenn sie sich hier mit anderen Menschen treffen können.“

Wer nach der Linsensuppe nicht gleich wieder geht, setzt sich auf die Kirchenbänke. Einige nutzen die Gelegenheit und legen sich hin, um ein Nickerchen zu machen. Christian ist grummelig, als er Richtung Ausgang geht. „Das Essen war nur lauwarm“, sagt der 64-Jährige. Er hat eine eigene Wohnung, kommt nur selten zu Winterspeisung. „Es ist immer so voll hier. An den meisten Tischen wird kein Deutsch gesprochen“, meckert er. Andere sind dankbarer. So wie Thomas. Der 55-Jährige lebte lange Zeit auf der Straße, aktuell hat er eine Wohnung und kommt bereits seit mehreren Jahren, um in der Katharinenkirche zu essen. „Es hat gut geschmeckt und es hilft.“ Viele bekannte Gesichter hat er heute wieder entdeckt. „Man kennt sich“, sagt er, nickt jemandem zu und trinkt etwas Tee.

An einem der Essenstische spielen zwei Männer eine Partie Karten. „Viele sagen Dankeschön, und dass es ihnen geschmeckt hat. Sie sind dankbar, da weiß man, dass man etwas Wichtiges macht“, sagt Bänker Benjamin Weißelberg mit Blick auf die Menschen in der Kirche. Und er weiß: Viele werden wiederkommen – jeden Tag.