Obdachloser in Frankfurt: Eisenbahn-Reiner bestohlen

Der in Frankfurt als Eisenbahn-Reiner bekannte Obdachlose wird um mehr als 1000 Euro gebracht. Das Geld, vornehmlich Weihnachtsspenden, sollte für Monate reichen.

Eisenbahn-Reiner zu bestehlen, ist doch nun wirklich das Allerletzte. Der Arme ist doch obdachlos und braucht jeden Euro zum Leben“, sagt eine Passantin. Dann schmeißt sie ihm ein paar Münzen in seinen weißen Becher. Eisenbahn-Reiner selbst ist traurig, aber vor allem „richtig stinkig“ auf den Dieb: „Über 1000 Euro waren in meiner Bauchtasche. Das Geld sollte für Monate ausreichen“, erzählt Frankfurts wohl bekanntester Obdachloser.

„Das meiste Geld habe ich gerade in der Weihnachtszeit bekommen, da wo die Leute am meisten Geld spenden.“ Der 45-Jährige raucht ein Zigarillo, seine blaue Wollmütze hat er tief ins Gesicht gezogen. Der Exgärtner sitzt auch an diesem Freitagmittag an seinem Stammplatz unweit der Liebfrauenkirche. Eigentlich heißt er Reiner Schaad. Er bettelt nie, sondern bekommt Geld für seine jeden Tag wieder neu und mit viel Liebe aufgebauten Eisenbahnen, sein gelbes Riesenrad und seine Playmobilfiguren. Vor wenigen Monaten war er bundesweit in den Medien, weil er seinen jahrelangen Stammplatz mitsamt seiner Spielsachen räumen musste. Am Ende, nach viel Protest und großem Hin und Her, durfte er zurück und nun unbefristet bleiben.

Eisenbahn-Reiner erzählt, wie er bereits am Freitag vor einer Woche gegen 21 Uhr an seinem Bollerwagen gestanden habe, als „ein Drogensüchtiger“, den er schon paar Mal hier gesehen habe, ihm die Bauchtasche von der Seite weggerissen habe. „Er ist so schnell weggerannt, ich kam da nicht hinterher“, sagt der 1,60 Meter große Mann. Er habe den Dieb bei der Polizei angezeigt. Aber dieser sei seit Tagen abgetaucht. „Wäre ich hier gewesen, hätte ich den aufgehalten“, sagt Eisenbahn-Reiners Freund Manfred Wagner.

Der Rentner sitzt hier immer tagsüber und leistet ihm Gesellschaft. „Gottseidank hat er viele Stammkunden“, sagt Wagner. Er meint damit vor allem ältere Damen, die ihm regelmäßig Spenden vorbeibringen. „Ich habe gerade den Fernsehbeitrag über deinen Diebstahl gesehen. Das tut mir so leid“, sagt eine Frau und drückt ihm einen Zehn-Euro-Schein in die Hand. „Alles Gute für 2017“, sagt sie dabei. „Ich bringe dir bald auch einen Parka, den mein Mann kaum getragen hat, vorbei.“ „Danke schön“, murmelt Eisenbahn-Reiner. Er freut sich über die Leute, die ihn unterstützen. „Ein Bekannter hat mir auch gezeigt, dass ich auf Facebook schon länger eine Fan-Seite habe.“ Die Facebook-Gruppe heißt „Gemeinsam für Eisenbahn-Reiner“ und hat über 500 Mitglieder.

„Du musst ein Bankkonto eröffnen. Du bist einfach zu bekannt und hast deswegen viele Neider. Diese können dich auch nachts überfallen, wenn du schläfst“, sagt eine besorgte Passantin. „Ich werde mein Geld in ein Schließfach in einer Bank einschließen“, verspricht er ihr.