Öffentlicher Nahverkehr: Frankfurter Busfahrer streiken zum Schulbeginn

Die Gewerkschaft Verdi kündigt ab 9. Januar einen unbefristeten Streik der Busfahrerinnen und Busfahrer in Frankfurt und anderen hessischen Regionen an. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund rechnet mit "beträchtlichen Einschränkungen".

Ab Montag, 9. Januar, treten die Fahrerinnen und Fahrer der Frankfurter Buslinien in einen unbefristeten Streik, kündigt die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag an. Auch in anderen hessischen Regionen ist mit streikbedingten Ausfällen zu rechnen. Hintergrund des Arbeitsausstands seien die ergebnislos verlaufenden Tarifverhandlungen zwischen dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) und Verdi, teilt die Gewerkschaft weiter mit. Insgesamt wurden die Mitarbeiter von 20 privaten Busunternehmen zum Streik aufgerufen.

Es sei damit zu rechnen, dass am Montag von Betriebsbeginn an nahezu alle der 63 Frankfurter Buslinien bestreikt werden, warnt die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ in einer Mitteilung. Der Ausstand werde voraussichtlich auch die Nachtbusse einschließen. In der Mitteilung weist traffiQ darauf hin, dass S- und U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Regionalzüge planmäßig verkehrten und empfiehlt Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs, auf diese Alternativen auszuweichen. Vor allem aber empfiehlt die Nahverkehrsgesellschaft, sich möglichst vor Fahrtantritt zu informieren, welche Verbindungen verkehren. Auch weist sie darauf hin, dass der Streik auf den ersten Schultag nach den Weihnachtsferien fällt, weswegen Kinder möglicherweise nicht wie gewohnt zur Schule kommen könnten.

Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer zeigte am Donnerstag "kein Verständnis" für die Aktion ausgerechnet zum Schulstart. In Frankfurt rechnet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) damit, dass es "zu beträchtlichen Einschränkungen" kommt.

Aktuelle Informationen über Verbindungen und Ausfälle lassen sich im Internet, zum Beispiel über www.traffiq.de oder www.rmv.de , abrufen. Das RMV-Servicetelefon ist rund um die Uhr unter 069/24 24 80 24 erreichbar. (nle/dpa)