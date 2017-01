Omid Nouripour: Ein Bembel auf Reisen

Der Bembel in New York. Foto: privat

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour sieht den Bembel als Weltkulturgut. Deshalb schickt er das Gefäß durch die Welt.

Die Idee ist nicht ganz neu, das weiß Omid Nouripour auch. Immerhin kann er sagen, dass er sie aus einem Film übernommen hat, der unstrittig zu den besseren der Kinogeschichte zählt. In „Die fabelhafte Welt der Amelie“ geht ein Gartenzwerg auf Reisen. Eine Stewardess nimmt ihn mit in die Welt und schickt dem Eigentümer des Zwerges Fotos zu. Damit der depressive Mann auf die Idee kommt, in Urlaub zu fahren.

Omid Nouripour, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus Frankfurt, schickt einen Bembel auf Reisen. Anders als im Film über Amelie muss er nicht dazu bewegt werden, sich in ein Flugzeug zu setzen. Der 41-Jährige ist außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und deshalb ständig unterwegs. Depressiv wirkt er auch nicht, schließlich ist er Fan von Eintracht Frankfurt und die Mannschaft ist derzeit Vierter.

Nouripour geht es um etwas anderes. Der Bembel sei „Weltkulturgut“, sagt er, und müsse deshalb in alle Länder der Erde gebracht werden. Auf dass die Menschen das Gefäß kennenlernen und Ebbelwei trinken und dieser Planet ein besserer werde. Nouripour also hat seinen Bembel (im Miniformat) immer dabei, und wenn er ein Foto vor einem Wahrzeichen gemacht hat, postet er es unter „#BembelOnTour“ auf Twitter. Mittlerweile tun es ihm andere gleich. Und so gibt es Bembelfotos aus New York (am Madison Square Garden), Shanghai, Detroit (auf der 8 Mile Road, bekannt aus dem Eminem-Film) und, und, und …

Neulich ist ein Bild dazugekommen, dass Nouripour besonders gefreut hat. Es zeigt den Bembel im legendären Camp Nou, dem Stadion des FC Barcelona. Darunter steht nicht nur „#BembelOnTour“, sondern auch „nur die #Eintracht #Frankfurt“.