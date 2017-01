Ortsbeirat 10 : Eine Neuplanung muss her

Robert Lange klagt über den Schleichverkehr in den alten Ortskernen und macht Vorschläge für eine bessere Verkehrsplanung.

Herr Lange, im gesamten Ortsbezirk klagen Anwohner über Schleichverkehr. Wie kann der Ortsbeirat helfen?

Der Verkehr macht uns auch Sorgen, weil die Friedberger Landstraße sogenannte Pförtnerampel-Effekte aufweist, es zu Stauungen kommt und die Ausweichbewegungen durch unsere Wohnstraßen führen. Das betrifft den Berufsverkehr, das sind Leute, die kennen sich aus. Ich sehe den Ansatzpunkt darin, die Hauptverkehrsstraßen wieder flüssiger zu machen. Da muss eine grüne Welle rein. Die Stadt Frankfurt muss Lösungen finden.

Verlagert sich die Problematik dadurch nicht ins Nordend?

Der Unterschied ist, dass die Hauptverkehrsstraßen als solche geplant und gewollt sind und unsere Wohnstraßen nicht. Die sind viel enger, Passanten sind eher gefährdet, und Lärmbelästigung ist auch ein Thema, da wackelt bei jedem Bus das Wohnzimmer.

Auf dem Oberen Kalbacher Weg ist es eng. Kürzlich starb ein Mädchen auf ihrem Fahrrad, weil ein Lastwagen sie nicht gesehen hat. Hat sich die Verkehrsdebatte dadurch verändert?

Nein, es war nur der i-Punkt, dass wir noch mehr in die Details gehen müssen. Wir hatten ein Treffen mit dem ADFC und haben uns die einzelnen Punkte in Bonames angeguckt, die verbesserungswürdig sind. Und da sind ein paar gute Lösungen vorgeschlagen worden, Beschilderungen, Wegweiser, Piktogramme. Der Ortsbeirat hat sich auch den Oberen Kalbacher Weg genauer angeschaut, etwa die überflüssige Autobahnauffahrt und die Leitplanken an unmöglichen Stellen. Wir haben nur auf einer Seite einen Bürgersteig und keinen Fahrradweg. Würde man die Mittelinsel schmäler machen, könnte man auf jeder Seite einen Fahrradstreifen vorsehen. Da gehört eine grundlegende Neuplanung her.

Zur Person Robert Lange, 55 Jahre, gehört dem Ortsbeirat 10 seit 1981 an, seit zehn Jahren als Ortsvorsteher. Er ist zudem Stadtverordneter der CDU-Fraktion. Zum Ortsbezirk gehören die Stadtteile Preungesheim, Eckenheim, Berkersheim, Bonames und Frankfurter Berg. Die nächste Sitzung des Ortsbeirats findet statt am Dienstag, 17. Januar, im Haus Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, statt.

Dienstag, 2. Mai, soll es um 20 Uhr – voraussichtlich in Bonames – zudem eine Sondersitzung zum Thema Verkehr im gesamten Ortsbezirk geben. msk

Können diese Beschilderungen denn schnell umgesetzt werden?

Das ist unsere Hoffnung. Wir wollen aber auch, dass die Stadt sich ganzheitlicher beschäftigt. Es gibt viele Schnittstellenproblematiken zwischen den verschiedenen Zuständigkeiten. Ich habe mehrfach bei Neubauprojekten mitbekommen, dass es hieß: „Ach, die Verkehrsplanung klammern wir als Stadtplanungsamt erst einmal aus.“ Das ist besser geworden, aber trotzdem, man müsste mehr kooperieren. Bei den Neubaugebieten werden wir Wert darauf legen, auch bestehende Verkehrsprobleme zu berücksichtigen.

Mehr als Druck machen kann der Ortsbeirat aber nicht, oder?

Nein. Aber wir sind auch nur ein Beirat vor Ort aus aktiven Bürgern und betrachten das aus der Perspektive des Stadtteils, auch wenn wir uns bemühen, die Verkehrssituation der gesamten Stadt im Blick zu haben.

Sind die Planungen für die Neubaugebiete in Bonames und Berkersheim nicht auch eine Chance, den Verkehr neu zu planen?

Das ist eine Pflicht. Die Dezernenten müssen sich noch mehr ganzheitlich Gedanken machen.

Müssen wir vielleicht schlicht akzeptieren, dass in einer wachsenden Stadt der Verkehr zunimmt?

Frankfurt ist eine der kleinsten Metropolen der Welt. Die Fläche Frankfurts ist kleiner als die von Münster. Deswegen bauen wir Hochhäuser. Das ist ausgereizt. Wir haben Grünflächen, das ist allgemein unstrittig, dass das nicht angefasst werden soll. Wir müssen uns über den Verkehr Gedanken machen. Wir haben einen Neubau für den Saalbau Ronneburg bekommen ohne Tiefgarage, weil man gesagt hat: Da ist ja die U5 um die Ecke. Wenn Großveranstaltungen sind, gibt es Chaos auf den Straßen.

Im Frühjahr soll es eine Sondersitzung zum Thema Verkehr geben. Was erhoffen Sie sich?

Wir haben als Ortsbeirat viele Anregungen an den Magistrat auf den Weg gebracht, da stehen die meisten Antworten aus. Wenn der neue Planungsdezernent im ersten Quartal sein Wohnungsbaukonzept vorstellt, können wir zumindest sagen, wo es knackt.

Anfang des Jahres wurden die Gravensteiner Arkaden eröffnet. Damit geht ein großes Neubauprojekt zu Ende. Wie integriert sind die Neubürger am Bogen?

Das war am Anfang nicht einfach, wobei es schon ein normaler Ablauf war. Das Neubaugebiet ist so um 2000 herum entstanden, und der Vereinsring hat gleich eine Feier für die Neubürger gemacht. Es kamen damals aber nur die alten Preungesheimer. Viel und gutes hat uns der Wochenmarkt auf dem Gravensteiner Platz gebracht, der seit sieben Jahren erfolgreich ist, quasi als Kommunikationszentrale. Der Markt ist so kuschelig, das ist ein Insider-Tipp für alle, die am Friedberger Markt keine Bleibe finden.

Die Straßenbahn 18, die Arkaden, der Wochenmarkt – der Gravensteiner Platz ist eine Erfolgsmodell, oder?

Ja, aber daran haben wir gearbeitet. Wir haben uns sehr eingebracht in den Jahren zuvor. Es gab große Ängste vor dem Frankfurter Bogen in der Bevölkerung, und wir haben doch viel mitgestalten können, und diese Erfahrungen sind jetzt auch bei den Neubauplanungen Bonames-Ost und Hilgenfeld eingeflossen. Ich glaube, wir werden einige Fehler, die damals planerisch gemacht wurden, vermeiden können. Sorgen bereitet mir eben der Verkehr.

Ein anderes Jahrzehnte-Projekt steht kurz vor der Fertigstellung: die Bezirkssportanlage. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?

Ich habe Mitte der 80er Jahre den ersten Antrag für eine Bezirkssportanlage gestellt. Das zeigt, dass man manchmal etwas Ausdauer braucht in der Politik. Aber der Sportpark ist viel besser geworden, als wir uns das alle erträumt haben. Die Anlage ist gigantisch. Es gibt eine Drei-Feld-Halle auch für Zuschauer und Platz zum Feiern, zwei Fußballfelder, eine 400-Meter-Bahn, Leichtathletikanlagen, zwei Käfige und zwei Kleinfelder mit Kunstrasen.

Es gab eine Debatte, weil Vereine im Ortsbezirk Angst hatten, übergangen zu werden. Gab es inzwischen einen Kompromiss?

Bevorzugt werden die drei Vereine TV Preungesheim, TSG Frankfurter Berg und TSV Berkersheim. Die durften sich die besten Zeiten aussuchen, was auch gut ist für eine Bezirkssportanlage. Zehn weitere Vereine, unter anderem Eintracht Frankfurt, füllen die Restzeiten aus. In drei Jahren muss das neu besprochen und verteilt werden.

Welche Themen erwarten Sie im kommenden Jahr sonst noch?

Wir werden eine Betreuungsdiskussion haben um Hortplätze. Wir hatten das jetzt in Berkersheim, aber der Frankfurter Berg brennt auch. Da ist man seitens des Schulamtes wohl der Auffassung, dass alles gut ist. Das wird vor Ort anders gesehen. Und da gibt es auch einige Ergebnisse oder Zahlen, die darauf hinweisen, dass wir zukünftig einen deutlich höheren Bedarf haben und berücksichtigen müssen.

Interview: Miriam Keilbach