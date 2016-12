Pakete Frankfurt: Schlangestehen auf der Post

Keine Geschenke mehr in die Paketbox legen, lieber schnell noch in der Filiale anstellen. Foto: Andreas Arnold

Jetzt aber fix: Bis 10 Uhr am Freitag können in Frankfurt noch Pakete abgegeben werden, die Heiligabend zugestellt werden sollen. In den Postfilialen sind die Schlangen seit Tagen lang.

Für einen Zweijährigen gibt es dieser Tage in der Postschalter-Warteschlange am Frankfurter Südbahnhof genug zu tun: umgekippte Paketkartons wieder aufstellen, mit dem 2017er-Kalenderkärtchen probieren, Geld am Automaten abzuheben, einen Paketaufkleber anmalen, zweimal Opa anrufen, versuchen, ins Paketlager zu entwischen und mit dem Verkäufer am Weihnachtsbriefmarkenstand flirten. Reicht aber nicht: Zehn Minuten später schlängeln sich die Wartenden immer noch um zwei Kurven. Erst nach gut 45 Minuten wird der Kleine auf dem Arm der Mutter die Benachrichtigungskarte über den Schalter reichen können, um das in der Filiale gelagerte Weihnachtspäckchen in Empfang zu nehmen.

„Machen Sie doch bitte noch einen Schalter auf!“, ruft eine ältere Dame mehrfach. Vergeblich. Um sie herum werden auf die letzte Minute Päckchen gepackt und adressiert. Wintermantelarme balancieren Geschenkberge. Besonders große Gaben werden zentimeterweise mit dem Fuß vorangeschoben Der Weihnachtskartenständer ist leer gekauft. Neuankommende stöhnen hörbar auf, wenn sie die Schlange erblicken. Es kehrt trotzdem keiner um. Auf später verschieben geht nicht mehr: Morgen ist Weihnachten und in den anderen Filialen sieht es nicht besser aus.

Zusteller arbeiten unter Volllast

Schneller geht die Paketaufgabe in vielen Paketshops. Bis gestern Abend 18 Uhr haben diese noch Weihnachtspost angenommen, die bis Heiligabend zugestellt werden soll. Nun bleibt nur noch der Last-minute-Weg in die Postbankfilialen. DHL gibt für alle dort heute vor zehn Uhr eingelieferten Päckchen und Pakete eine Zustellgarantie. „An Heiligabend stellen wir zu, bis das letzte Paket verteilt ist“, sagt Heinz-Jürgen Thomeczek, Regionalsprecher der Deutschen Post. Bis in den Nachmittag hinein werden die Paketboten am Samstag ausschwirren. „Die Zusteller arbeiten unter Volllast, aber wir haben die Zustellbezirke verkleinert“, sagt Thomeczek. Soll heißen: Wo sonst ein Paketwagen mit durchschnittlich 200 bis 250 Sendungen unterwegs ist, seien es nun drei – unterstützt von zusätzlichen „Entlastern“, die bei besonders hohem Paketaufkommen in einem Postleitzahlbereich den dortigen Boten aushelfen.

Wie viele Zusteller in Frankfurt unterwegs sind, kann der Postsprecher nicht sagen, auch das Paketaufkommen lässt sich nicht regional differenzieren. Bundesweit habe es sich mit der Ausweitung des Onlinehandels in den vergangenen Jahren aber stetig erhöht: 4,5 Millionen Päckchen und Pakete befördere DHL an normalen Tagen, sagt Thomeczek, im seit Oktober laufenden Weihnachtsgeschäft ist es ein Vielfaches. Dienstag dieser Woche wurde ein Spitzenwert von 8,4 Millionen gemessen. Vor einem Jahr seien es an normalen Tagen noch weniger als vier und im Weihnachtsgeschäft knapp über sieben Millionen Päckchen und Pakete pro Tag gewesen – vor sechs Jahren habe der Tageswert noch bei etwa drei Millionen gelegen. Schöne Bescherung!