Paketzustellung in Frankfurt: Pakete auf Irrwegen

Von Nadine Benedix

Seit Schließung der Postfiliale in der Fürstenbergerstraße ist das Glauburgkiosk an der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt für Pakete der Anwohner zuständig. Nur dort landen sie nicht. Stattdessen müssen die Leute bis zur Zeil fahren.

Es scheint als bräuchten manche Paketzusteller zu Weihnachten noch Nachhilfestunden. So müssen die Anwohner rund um die Glauburgstraße seit Wochen den gesamten Stadtteil durchkämmen, um ihre Pakete zu finden. Seit Schließung der Postfiliale in der Fürstenbergerstraße Ende November herrscht Chaos. Eigentlich ist für die Anwohner des mittleren Nordends das Kiosk „Glauburg“ an der Eckenheimer Landstraße/Glauburgstraße für Pakete zuständig. Da landen sie aber nicht. Stattdessen werden die meisten Sendungen im Kiosk an der Zeil 5 abgeliefert. Selbst direkte Nachbarn der Postfiliale im Glauburgkiosk müssen in die Stadt fahren. Für den Inhaber des Glauburgkiosk ist die Situation schwierig, da er sich auf einen regelrechten Paketandrang eingestellt hat. „Uns wurde zugesichert, dass die Pakete aus der näheren Umgebung zu uns geliefert würden. Wir haben deshalb extra einen zusätzlichen Lagerraum anmietet. Nun kommt nichts“, sagt Metin Turpcuoglu, der seit dem 18. Oktober für die Annahme der Pakete aus dem mittleren Nordend zuständig ist. Stattdessen werden diese zu seinem Bruder auf die Zeil geliefert. „Wir leiden beide unter der Situation“ sagt Turpcuoglu. „Während mir die Kunden ausbleiben, kommen viele wütende Nordendler zu meinem Bruder und beschweren sich über den weiten Weg.“ Ortsbeirat schalte sich ein Postsprecher Stefan Heß kann sich die falsche Zustellung nicht erklären: „Wir haben die Postfiliale auf der Eckenheimer Landstraße zum Ausgleich der geschlossenen Filiale in der Fürstenbergerstraße eingerichtet“, bestätigt er. Dort sollen die Pakete eigentlich auch abgegeben werden. Nur im Notfall soll auf andere Filialen ausgewichen werden. Durch die hohen Sendungsmengen vor Weihnachten habe man eventuell auch andere Postfilialen, wie die Zeil 5, genutzt, vermutet er. „Wir wollen selbstverständlich die benachrichtigten Sendungen so wohnortnah wie möglich für unsere Kunden zur Abholung bereit halten“, sichert Heß zu. „Daran arbeiten wir momentan und hoffen bereits im Januar 2017 eine entsprechende Lösung anbieten zu können.“ Kioskbetreiber Turpcuoglu nimmt es inzwischen gelassen. „Wir können über die Situation lachen. Wenn es aber noch lange so weiter geht, werden die Kunden nicht mehr mitmachen“, fürchtet er. Mittlerweile hat sich auch der Ortsbeirat 3 eingeschaltet. Manfred Zieran von der Ökolinx-Fraktion im Stadtteilgremium hat bereits 300 Unterschriften von betroffenen Kunden gesammelt, die vergeblich ihre Pakete im Glauburgkiosk abholen wollten. Der Nordend-Ortsbeirat fordert nun die Stadt auf, sich einzuschalten und mit der Post über eine Lösung zu verhandeln.