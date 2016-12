Palmengarten Frankfurt: Gastronomie mit neuem Betreiber

Von Sonja Ingerl

Der Palmengarten in Frankfurt hat neue gastronomische Betreiber für die Villa Leonhardi gefunden – zumindest bis zum 22. Januar.

Jan Maigler und Silvia Gronemeier von „Master-Cook Finest Catering“ übernehmen bis zum 22. Januar kurzfristig den Gastronomiebetrieb im Palmengarten in Frankfurt . Die vorherige Betreiber Gökhan Kaba und Patrik Bruch von „Goose“ haben nach einem Dreivierteljahr frühzeitig gekündigt.

Illusionen macht Maigler sich keine: „Auch an den besten Tagen werden die Kosten nicht gedeckt sein.“ Der gelernten Koch sagt, es sei ihm bewusst, dass das Geschäft schwierig sein werde. Die kommenden Wochen, wenn die Winterlichter-Schau läuft, betrachtet er als Testphase. „Man wird sehen, wie es läuft.“

Palmengartendirektor Matthias Jenny freut sich über die vorübergehende Lösung: Die Villa Leonhardi sagt er, soll ein Restaurant für Familien mit Kindern oder „Banker“ werden, die eine Kleinigkeit essen möchten. „Die Leute denken immer noch an das frühere edle Restaurant, das soll aber nicht mehr das Ziel sein.“ Er verstehe das Angebot der Villa Leonhardi als Ergänzung zu den anderen Restaurants.

Während der Winterlichter bis zum 23. Dezember werden unter anderem Crêpes, Suppen, Blechkuchen, Glühwein und Kinderpunsch verkauft. „Danach wird es erst einmal eine Pause geben“, sagt Jenny. Es seien aber Gespräche – unter anderem mit Maigler – geplant.

Der 48 Jahre alte Gastronom gründete 1993 sein erstes erfolgreiches Catering-Unternehmen, im Jahr 2000 dann „Master-Cook Finest Catering“ in Mörfelden-Walldorf. Da in den Wintermonaten in der Villa Leonhardi kaum Geld zu verdienen sei, müsse ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet werden. Eine Idee haben Jenny und Maigler schon: Eventgastronomie, angepasst an die Öffnungszeiten des Palmengartens. So würden den Besuchern keine zusätzlichen Eintrittskosten entstehen, wenn sie abends durch den Park zum Parkhaus liefen. Sie wollen mit diesen Veranstaltungen ein breites Publikum ansprechen.

Auch der Verein „Freunde des Palmengartens“ setzt sich für den Erhalt des gastronomischen Angebots in der Villa ein. Hierfür seien 10 000 Euro gespendet worden, die unter anderem in Werbung, Konzeptentwicklung und die Suche nach Kooperationspartnern gesteckt würden, informiert der Verein.

Über den plötzlichen Auszug von „Goose“ und die damit verbundene Pressemitteilung ist Jenny alles andere als glücklich: Das sei an der Leitung des Palmengartens komplett vorbeigegangen, aber „wenn der alte Baum fällt, muss man einen jungen pflanzen“: Er sei froh, dass der Betrieb innerhalb von zwei Tagen wieder aufgenommen werden konnte.